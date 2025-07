Ex Ilva, Mase: pubblicato il decreto di rinnovo dell’AIA per gli impianti di Acciaierie d’Italia

(Teleborsa) - È stato pubblicato ilcon cui ilrinnova l’(AIA) per l’esercizio degli impianti dello stabilimento siderurgicoin amministrazione straordinaria, a. Il provvedimento rappresenta un importante traguardo, raggiunto al termine di un percorso complesso e fortemente partecipato, che ha visto il coinvolgimento delle autorità competenti e degli enti scientifici preposti."Si tratta di un provvedimento fondamentale – ha dichiarato il Ministro– perché coniuga la necessità di garantire la continuità produttiva di un polo strategico per il Paese con la massima attenzione alla tutela della salute e dell’ambiente. L’AIA approvata oggi segna un cambio di passo, sia per il rigore tecnico-scientifico con cui è stata costruita, sia perché per la prima volta recepisce in modo strutturale le valutazioni sanitarie. È un segnale concreto dell’impegno del Governo per Taranto e per una transizione industriale sostenibile e responsabileW.Più in particolare l’Aia fissa un limite massimo produttivo pari a; stabilisce circa, suddivise per ciascuna componente ambientale; recepisce le più recenti migliori tecniche disponibili (BAT) a livello europeo e garantisce l’ottemperanza a quanto richiesto dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.Per la prima volta, l’autorizzazione è stata rilasciata anche sulla base della(VIS) redatta dall’Istituto Superiore di Sanità, integrando pienamente le evidenze sanitarie nella disciplina autorizzativa.Il Ministero continuerà a seguire con la massima attenzione tutte le fasi attuative, assicurando ilcontinuo delle prescrizioni e il rispetto dei tempi previsti.