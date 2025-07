Iberdrola, Fitch: aumento di capitale da 5 miliardi di euro è credit positive

Iberdrola

(Teleborsa) - L'dida 5 miliardi di euro èdell'azienda, migliorandone la flessibilità di bilancio e puntando a ulteriori opportunità di investimento nelle reti elettriche negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Lo afferma Fitch Ratings in un report sul tema. Non vi è alcun impatto immediato sul rating "BBB+" né sul suo Outlook Stabile. L'operazione, completata il 23 luglio attraverso un processo di bookbuilding accelerato, riduce il funds from operations (FFO) net leverage di circa 0,4 volte al closing e crea un maggiore margine di flessibilità finanziaria in un mercato che rimane difficile.Fitch prevede che la leva finanziaria netta FFO di Iberdrola sarà al di sotto della soglia di sensibilità positiva per il rating "BBB+" nel 2025. Tuttavia, prevede che questo aumento di capitale si traduca in maggiori spese in conto capitale nel medio termine eL'obiettivo strategico di Iberdrola è espandere il suo business di rete regolamentato, che rappresenta circa il 60% degli investimenti per la crescita previsti dal suo piano strategico fino al 2026. Fitch ritiene che questo focus supporti il profilo di credito di Iberdrola, anche in considerazione dell'Lea fine giugno 2025 e Fitch prevede che questa quota aumenterà ulteriormente con l'accelerazione degli investimenti in rete, trainati dalla transizione energetica e dal trend di elettrificazione. Al contrario, la crescita del suo segmento di produzione e clienti sarà probabilmente frenata da una decelerazione nello sviluppo delle energie rinnovabili e da prezzi dell'energia più bassi e volatili. Detto questo, l'esposizione di Iberdrola ai prezzi dell'energia è mitigata dall'elevato profilo contrattuale dei suoi asset di generazione.Fitch ritiene che l'aumento di capitale sottolinei l'impegno di Iberdrola, che saranno probabilmente presentate al mercato a settembre 2025. L'operazione è inoltre in linea con l'impegno del management a mantenere i parametri di credito in linea con il rating "BBB+", con un ampio margine di valutazione.