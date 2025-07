Rino Petino avvia processo di quotazione su Euronext Growth Milan

MIT SIM

(Teleborsa) -, azienda pugliese attiva nella vendita di abbigliamento sportivo, ha avviato l'iter per la(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 6 agosto 2025, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi.è l'Euronext Growth Advisor (EGA) e lo Specialist.La società hanel settore dell'abbigliamento sportivo ed è oggi a capo di un gruppo che opera nel mercato B2B e B2C dell'abbigliamento, degli accessori e degli articoli sportivi, attraverso due business unit che operano fra loro in maniera sinergica: i) wholesale, principalmente in qualità di agenzia di rappresentanza o di distributore di prodotti di brand nazionali e internazionali (; Pomoca, Salewa, Dynafit, Wild Country (marchi del Gruppo Oberalp); Nox; Adidas Performance; Adidas Underwear; Project X Paris; DFNS e Adidas Care by DFNS) su tutto il territorio italiano e, per alcuni brand, a Malta; ii) retail, affiancandosi a brand nazionali e internazionali (, Mango, Carpisa e Yamamay) come partner, a supporto dei progetti di sviluppo territoriale dei brand, tramite la gestione diretta dei loro punti vendita monomarca siti nel Centro-Sud-Est Italia. Oggi impiegaed il principale paese in cui opera è l'Italia.Il, nominato dall'assemblea degli azionisti tenutasi in data 25 giugno 2025, è composto da 4 membri: Vito Onofrio Petino (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Francesco Petino (Amministratore Delegato), Massimo Curci (Consigliere), Jean Michel Granier (Consigliere). Prima della data di deposito della domanda di ammissione, l'assemblea procederà all'integrazione del CdA con la nomina di 1 amministratore indipendente, con efficacia condizionata all'ammissione alle negoziazioni.L'vede rino petino s.s. (riconducibile per il 74,68% a Vito Onofrio Petino e per il 25,32% a Francesco Petino) al 98,61% delle azioni ordinarie e al 99,34% dei diritti di voto, mentre Rosanna Semeraro ha l'1,39% delle azioni ordinarie e lo 0,66% dei diritti di voto.Oltre alle azioni ordinarie, sono presenti 300.000(10 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di rino petino s.s., convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello statuto. I "Warrant RINO PETINO 2025-2028" saranno assegnati gratuitamente nel rapporto di 1per ogni 1 azione ordinaria posseduta.