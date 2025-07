Carrefour Italia, perdita di 81 milioni di euro nel primo semestre. Vendite -3,7%

Carrefour

Princes Group

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre del 2025 con(incluso il carburante) pari a 1.771 milioni di euro, rispetto ai 1.839 dello stesso periodo del 2024 (3.739 nell'intero 2024), unadi 40 milioni di euro, uguale al primo semestre 2024 (-67 nell'intero passato esercizio) e unadel periodo pari a 81 milioni di euro, in riduzione rispetto ai 119 della prima metà del 2024 (-275 milioni nei 12 mesi).Lo ha reso noto il gruppo francesenell'ambito dell' annuncio relativo alle trattative esclusive conper la cessione di tutte le sue attività in Italia.Ledi Carrefour Italia sono state negative per 17 milioni di euro nel primo semestre (uguale a un anno fa, -61 milioni di euro nell'intero 2024).Ilè stato negativo per 165 milioni di euro nel primo semestre (in riduzione rispetto ai -195 di un anno fa, -180 milioni di euro nell'intero 2024).