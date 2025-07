Dazi, UniCredit: accordo asimmetrico è meglio di nessun accordo

UniCredit

(Teleborsa) - Quello annunciato domenica da Donald Trump e Ursula Von der Leyen è un buon accordo per l'UE? "Probabilmente no. Ile lascia i dazi statunitensi sulle merci importate dall'UE a livelli molto più elevati rispetto ai dazi UE sulle importazioni dagli Stati Uniti". Lo scrivono gli strategist diin una nota sul tema.Inoltre, poiché molti dettagli non sono stati ancora definiti, e data l'imprevedibilità di Trump, "è improbabile che l'incertezza commerciale svanisca completamente". Tuttavia, l'accordo è "delle tensioni commerciali".Dopotutto, il 15% èda Trump nella sua recente lettera all'UE e al di sotto del 20% proclamato durante il "Giorno della Liberazione", viene fatto notare nella nota firmata da Alessandro Caviglia, Italy's CIO, Fabio Petti, Head of Cross Asset Investment Strategy e Marco Valli, Head of Macroeconomic Analysis.Inoltre, allo stato attuale, i nuovi dazi potrebbero non cambiare molto la situazione rispetto all'attuale, poiché il dazio di base del 15% sarebbe probabilmente "onnicomprensivo" e, pertanto, non si aggiungerà ai dazi esistenti. Secondo fonti UE, dato che la tariffa di base del 10%, in vigore prima dell'accordo, si aggiungeva alle tariffe preesistenti, l'Nel complesso, UniCredit prevede implicazioni limitate dell'accordo commerciale per le prospettive macroeconomiche. Sebbene sembri che la tariffa media a cui l'UE dovrà far fronte sarà leggermente superiore a quanto ipotizzato nello scenario di base, si è anche assistito a una notevole resilienza della fiducia sia nei mercati finanziari che nell'economia reale (imprese e famiglie). Secondo UniCredit, l'effetto sul sentiment è almeno altrettanto importante nella trasmissione dello shock commerciale all'economia reale quanto qualsiasi barriera commerciale stessa. Pertanto, si ritiene probabile che l'. UniCredit prevede ancora una crescita del PIL dell'Eurozona di circa l'1% sia nel 2025 che nel 2026.Dal punto di vista dell'asset allocation, gli strategist mantengono una visione costruttiva nei confronti delle azioni, considerando che le proiezioni economiche a medio termine non cambieranno sostanzialmente. Non si può escludere una certa volatilità a breve termine, ma dovrebbe essere temporanea. Inoltre, viene confermato l', che viene previsto "mostrerà un moderato e progressivo indebolimento, sulla scia dei trend di deglobalizzazione e delle continue pressioni esercitate dall'amministrazione Trump sulla Fed per abbassare i tassi di interesse".