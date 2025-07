IIA, non solo insurtech: oltre 20 nuovi associati in primo semestre

(Teleborsa) - Nel primo semestre dell'annonon solo nel comparto assicurativo, ma in ogni settore permeato dalla tecnologia. Dopo iTra le new entry spiccanoalcune delle quali provengono da settori all’avanguardia come Metakol, Antilia e Indigo, quest’ultima specializzata nella realizzazione di chatbot basati su intelligenza artificiale generativa. Gli ambiti rappresentati spaziano dall’ICT alla fintech,Nata con l’obiettivo di sensibilizzare il settore assicurativo rispetto alle potenzialità delle nuove tecnologie e attrarre investimenti, oggi IIA sdigitale, ma sociale. Le tecnologie emergenti rappresentano infatti un fattore abilitante che amplia l’accesso ai servizi assicurativi e ne favorisce una diffusione più equa e inclusiva.Questo approccio si traduce in un impegno concreto verso l’insurance inclusion, ovvero la promozione di un accesso facilitato e più equo alla protezione assicurativa, superando barriere economiche, digitali e culturali. In questa direzione, l’innovazione e la digitalizzazione – un tempo strumenti per aumentare la penetrazione del mercato – diventano oggi leve strutturali, potenziate dalla maggiore maturità degli utenti e da una crescente attenzione istituzionale verso i temi della prevenzione e della sicurezza.e istituzioni italiane dimostrano una sensibilità crescente verso la cultura assicurativa, come dimostra l’introduzione, per la prima volta in Italia, dell’obbligo di copertura contro le catastrofi naturali per le imprese. Un passaggio storico che ridefinisce il concetto stesso di sicurezza collettiva.In questo contesto, Italian Insurtech Association rafforza il proprio ruolo istituzionale, contribuendo al dialogo tra pubblico e privato e collaborando attivamente alla costruzione di un ecosistema normativo, tecnologico e culturale in grado di sostenere questa profonda trasformazione. L’assicurazione, oggi, non è più un servizio a sé stante, ma una leva strategica che si integra con ogni ambito della vita quotidiana: mobilità, salute, casa, lavoro e benessere delle persone.ai singoli prodotti assicurativi si passa a piattaforme di servizi integrati pensati attorno all’evoluzione dei bisogni concreti dei cittadini, gli ecosistemi. Nei primi sei mesi del 2025 sono stati investiti 230 milioni di euro negli ecosistemi assicurativi (quasi quanto l’intero 2024) e si prevede di raggiungere i 510 milioni a fine anno, con l’obiettivo di superare i 750 milioni nel 2026.Mobilità (21%) e salute (19%) restano gli ambiti più attrattivi per gli investitori, seguiti da casa (15%) e PMI (14%). L’assicurazione si fa sempre più pervasiva e interconnessa con ogni aspetto della vita di persone e imprese, passando da proteggere a posteriori a prevenire, accompagnare e abilitare comportamenti virtuosi.Un impegno, quello di IIA, non solo tecnologico, ma anche culturale. In un’epoca in cui il cittadino esige servizi personalizzati, tempestivi e accessibili, l’Associazione promuove una visione di mercato in cui le persone sono protagoniste. Il prodotto assicurativo tradizionale lascia spazio a modelli partecipativi, dove il cliente non è più un destinatario passivo ma un attore attivo nella gestione del proprio rischio e del proprio benessere.“Il settore assicurativo sta cambiando pelle. L’Insurtech non è solo un tema tecnologico, ma sociale e culturale. Il nostro compito è costruire un ecosistema capace di dialogare con tutti i settori dell’innovazione, per offrire al cittadino un sistema di protezione accessibile, integrato e orientato alla prevenzione. Non promuoviamo polizze, ma una nuova idea di sicurezza quotidiana", ha dichiaratoPresidente di Italian Insurtech Association.