illycaffè, ricavi in crescita a doppia cifra nel primo semestre. Atteso calo margini in seconda parte anno

(Teleborsa) - Nel primo semestre del 2025 i ricavi consolidati di illycaffè sono risultati pari a, registrando un incremento dell’11% a tassi di cambio costanti rispetto all’esercizio precedente. La crescita organica conseguita nel primo semestre del 2025 è stata guidata principalmente da maggiori volumi in tutti i mercati chiave, spiega la società in una nota.L’ EBITDA si è attestato a 48 milioni di euro, in aumento del 4% rispetto all’esercizio precedente, grazie alla crescita organica e al continuo incremento dell’efficienza operativa del Gruppo. L’è risultato pari a 15 milioni di euro, in aumento del 9% rispetto al 2024.Laè stata pari a 191 milioni di euro, in aumento del 32% rispetto all’esercizio precedente, principalmente per effetto degli investimenti industriali a sostegno dell’aumento della capacità produttiva e dell’aumento dei prezzi della materia prima.illycaffè prosegue nel proprio percorso di innovazione sostenibile, annunciando il lancio sul mercato italiano del sistema monodose Coffee B, basato sulla Coffee Ball, una piccola sfera di caffè pressato rivestita da una pellicola protettiva di alginato, certificata 100% compostabile, e in grado di preservare l'aroma del caffè illy anche dopo l'apertura della confezione. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Delica (Gruppo Migros) che ha sviluppato il brevetto.Dopo il lancio nel 2024 in Svizzera, Francia e Germania, mercati nei quali è già presente un ampio parco macchine dedicato, e in considerazione dei risultati positivi ottenuti, illycaffè estenderà a settembre la distribuzione delle Coffee Balls anche in Italia, inizialmente sull’e-shop illy e nei negozi monomarca.ha commentato: "Abbiamo chiuso il primo semestre del 2024 conin tutti i principali mercati e canali. Nonostante il contesto macroeconomico e geopolitico restino complessi e, in particolare, i prezzi della materia prima continuino ad essere interessati da una spinta inflattiva sostenuta, i risultati conseguiti confermano la solidità del nostro percorso di crescita, fondato sull’espansione internazionale e sull’innovazione sostenibile. In questa direzione si inserisce il lancio in Italia di Coffee B, la prima capsula senza capsula 100% compostabile, già introdotta con successo nel 2024 in Francia, Svizzera e Germania e ora pronta per il mercato domestico., prevediamo che l’impatto dell’aumento dei costi della materia prima si farà sentire con maggiore intensità e di conseguenzarispetto ai livelli del primo semestre".Nel primo semestre del 2025 il gruppo ha consolidato ulteriormente la propria posizione di leadership innel segmento premium del mercato, crescendo del 12% rispetto all’anno precedente. Gli, mercato prioritario per il gruppo, hanno registrato una forte accelerazione (+21% rispetto al 2024) e anche i principali mercati europei sono risultati in forte crescita (+25%). Tutti i canali sono risultati in crescita, in particolare la grande distribuzione organizzata (+38%) e l'e-commerce (+21%).