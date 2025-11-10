Technoprobe, ricavi e margini in crescita a doppia cifra

Technoprobe

(Teleborsa) - Iconsolidati al 30 Settembre 2025 disi attestano a 466,6 milioni di euro, in aumento del 20,6% rispetto allostesso periodo del 2024, a seguito della crescita della domanda relativa all’intelligenza artificiale.L’Ebitda consolidato è pari a €146,1 milioni con un margine pari al 31,3% in aumento rispettivamente del53,3% e di 670 punti base rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Al 30 Settembre 2025, laconsolidata presenta un valore positivo pari a €665,7 milioni: nei primi 9 mesi dell’esercizio, la liquidità generata dalle attività operative, pari a €114 milioni e dalla cessione del fabbricato di Santa Clara -California- pari a €26 milioni è stata compensata dagli investimenti sostenuti nel periodo stesso pari ad €51 milioni, dall’acquisizione delle quote di minoranza in Yee Wei Inc. per €20 milioni ed in Innostar Service Inc. per €7 milioni. L’adeguamento cambi sulla liquidità esistente nonespressa in Euro ed il piano di buy back attualmente in corso hanno ulteriormente ridotto la posizione finanziaria netta rispettivamente per €29 milioni e €32 milioni.Alla luce della situazione attuale, la Società prevede nel quarto trimestre 2025: Ricavi Consolidati: €160m (+/-3%); Gross margin: 46,0% (+/-200 punti base); Ebitda margin: 34,7% (+/-200 punti base).di Technoprobe, ha dichiarato: "I risultati trimestrali sono in linea con le nostre aspettative e confermano la posizione di leadership di Technoprobe nel testing dei chip Logic in particolare nel segmento dell’Intelligenza Artificiale. Sul fronte della redditività, prosegue il beneficio delle sinergie derivanti dall'integrazione di Dis Tech e della leva operativa.sia sequenziale sia rispetto all’anno precedente, nonostante il difficile contesto geopolitico, l’elevata volatilità del mercato di riferimento e l’instabilità del rapporto euro/dollaro, attualmente ancora in territorio sfavorevole. Technoprobe continuerà ad investire sia nello sviluppo di soluzioni avanzate per affrontare le sfide legate all’aumento dell’intensità e della complessità dei test, sia nell’aumentare la propria capacità produttiva per soddisfare l’atteso aumento della domanda di testing. Il nostro obiettivo è mantenere la posizione di leadership anche nel 2026, anno che si conferma promettente per il testing dei semiconduttori".