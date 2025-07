Nexi, buyback per oltre 1,8 milioni di azioni

Nexi

(Teleborsa) -, in relazione al programma di acquisto di azioni proprie iniziato lo scorso 21 maggio, ha reso noto di aver, tra il 21 e il 25 luglio 2025, complessivamenteal prezzo medio di 5,1682 euro.Al 25 luglio, il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali ha acquistato 47.717.570 azioni proprie dal lancio del programma pari a circa il 3,88% del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato di 5,0683 euro per azione, per un controvalore di 241.847.989,08 euro.Nel frattempo, a Piazza Affari, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per, che si posiziona a 5,342 euro.