Osservatorio Savi, Retail: + 6,8% di coupon distribuiti nel primo semestre 2025

(Teleborsa) - Ilcontinua il proprio slancio anche nella, con una crescita di tutti i principali indicatori determinata dal progressivo aumento dei buoni digitali, sempre più centrali nelle strategie di retail media, e dalla conferma dei formati più tradizionali.Nei primi 6 mesi del 2025 sono stati distribuiti in Italia complessivamente. Un risultato significativo confermato anche dal valore totale dei coupon attestatosi a 182 milioni di euro (+12% sull’anno precedente), il cui importo medio è stato pari a 1,58 euro, in crescita del 5,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.I dati emergono dall’ ", martech company attiva nella gestione dei servizi legati all’utilizzo dei buoni sconto e all’analisi dei dati nel mercato della GDO e non solo. La ricerca è stata condotta su un network di oltre 40.000 imprese partner (insegne della GDO, drugstore, specializzati e farmacie), che coprono l’intero territorio nazionale.Alla performance registrata sul fronte della distribuzione, si affianca, in leggera crescita rispetto ai risultati realizzati ai primi sei mesi del 2024, quando erano stati il 17% del totale. In generale, si osserva una sempre maggiore integrazione tra promozioni digitali e campagne di retail media, con i coupon dematerializzati che si stanno dimostrando strumenti efficaci per attivare il consumatore in modo mirato, misurare le performance e contribuire al tracking dell’intero processo.Ad oggicome strumento di integrazione tra promozioni digitali e retail media per stimolare la consideration e tracciare la redemption in modo indipendente.Sul fronte della conversion dei buoni sconto si registrano ottime performance dei media "legacy" - categoria che racchiude i metodi di distribuzione più tradizionali. Un comparto in cui i coupon "instant on pack", applicati direttamente sulla confezione, raggiungono una redemption media del 78% (in crescita rispetto al 72% di un anno fa) e rappresentano uno strumento win-win grazie alla convergenza fra media che veicola l’offerta e prodotto da promuovere. I coupon digitali emessi all’interno di siti web, distribuiti attraverso email, newsletter, social media e associati alle Carte Fedeltà mostrano"Siamo orgogliosi di constatare come il mercato dei coupon stia evolvendomisurabili e integrate con le nuove logiche del retail media", dichiara"Nel nostro settore è oggi fondamentale non soltanto favorire l’utilizzo di soluzioni dematerializzate, più sicure e sostenibili rispetto alle formule più tradizionali, ma. L’obiettivo è quello diin ottica anti-inflazione e supportare le aziende che li vogliono mettere a disposizione".