Skoda, fatturato semestrale sale del 10,4% trainato da modelli elettrici

Volkswagen

(Teleborsa) -, marchio del gruppo tedesco, ha incrementato le sue consegne globali del 13,6% nella prima metà del 2025, raggiungendo le 509.400 unità, diventando il terzo marchio di autovetture più venduto in Europa.Laha svolto un ruolo chiave in questo sviluppo, si legge in una nota. Quasi una Skoda su quattro venduta in Europa (22,8%) è equipaggiata con un propulsore elettrificato.Gli ottimi dati di vendita si riflettono anche nei risultati finanziari dell'azienda. Ilè cresciuto a 15,07 miliardi di euro (+10,4%) e ilha raggiunto 1,285 miliardi di euro (+11,8%), con un margine operativo stabile dell'8,5%, anche grazie alla costante implementazione del programma Next Level Efficiency.