Wall Street poco mossa dopo accordo con UE. Attesa per trimestrali tech e dati macro

(Teleborsa) -, che fa peggiorare anche le Borse europee rispetto alla mattinata, dopo che domenica è statoprevedendo dazi del 15% sulle merci europee (incluso il settore automotive, invece del 25%, e la conferma dei dazi al 50% su acciaio e alluminio), un impegno dell'UE a importare 750 miliardi di dollari di energia/prodotti energetici statunitense, investire 600 miliardi di dollari nell'economia USA, acquistare ingenti quantità di equipaggiamento militare e aprire i propri mercati a beni USA a dazi zero.Gli investitori si stanno preparando a una settimana densa di trimestrali, con- quattro delle cosiddette "" - pronte a pubblicare i loro risultati. La scorsa settimana,ha sorpreso il mercato con un deciso aumento della spesa in conto capitale, ravvivando l'ottimismo per l'intelligenza artificiale, mentreha avvertito di trimestri difficili a venire a causa della riduzione dei sussidi ai veicoli elettrici.Oltre ai colossi tecnologici, l'attenzione del mercato sarà anche sucomeOggi l'agenda macroeconomica è priva di indicazioni significative, ma nei prossimi giorni ne arriveranno numerose. L'attenzione sarà rivolta al rapporto sulla spesa per i consumi personali () - l'(che si riunisce questa settimana) - e ai dati sulle buste paga non agricole per valutare l'impatto dei dazi sui prezzi al consumo e sul mercato del lavoro.Guardando aidi Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 44.898 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 6.397 punti, sui livelli della vigilia. Poco sopra la parità il(+0,34%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,21%).