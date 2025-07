Banca Generali, utile semestrale scende a 200 milioni di euro. +3,4% su base ricorrente

Banca Generali

(Teleborsa) -ha comunicato che l'si è attestato a 200,2 milioni di euro nel, contro i 239,6 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente che avevano beneficiato di una maggiore incidenza delle voci variabili legate ai mercati finanziari. Al netto di queste commissioni, e delle altre poste non continuative, l'è salito del 3,4% su base annuale a 176,3 milioni di euro, arrivando a ricoprire l'88% dei profitti totali, rispetto al 71% nel primo semestre 2024.Ilè salito a 161,7 milioni di euro, superando del 2,7% il livello dello scorso anno che aveva beneficiato di tassi di mercato più elevati. Il tutto grazie alla spinta dai volumi dei depositi della clientela retail che hanno più che compensato la discesa dei rendimentiLepur comprendendo tutti i costi di pay-out della rete e verso terzi hanno segnato una crescita dell'8,4% a 253,3 milioni di euro. Lesi sono invece ridotte a 42,4 milioni di euro dai 94 milioni dell'anno scorso, a causa principalmente dell'andamento negativo tra marzo e aprile per le accentuate incertezze macroeconomiche e geopolitiche.Leper conto dei clienti di Banca Generali sono aumentate del 7,6% su base annua segnando un nuovo massimo assoluto di 106,5 miliardi di euro a fine giugno. Glisono saliti del 7,2% a 71,1 miliardi di euro e risultano pari al 66,7% delle masse totali. Lea fine giugno ammontavano a 10,9 miliardi di euro (+6,4% a/a, +0,6% da inizio anno), corrispondenti ad una incidenza sulle masse totali del 10,3% (dal 10,4% di fine 2024).Banca Generalidi unacomplessiva di almeno 6 miliardi di euro nell'anno in corso, nonostante l'attuale contesto risulti più complesso sul fronte del reclutamento. Resta inoltre confermato l'obiettivo qualitativo di raccolta, pari ad almeno 3,5 miliardi di euro in Assets under Investments. In merito alle attese sulla dinamica della marginalità per il 2025, Banca Generali ritiene di poter realizzare un Net Interest margin consolidato (NIM yield) di 200 punti base medio nel 2025 e di mantenere un management fee margin nell'intorno dei 140-142 punti base nel secondo semestre 2025.