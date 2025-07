Barclays, nuovo buyback da 1 miliardo di sterline dopo primo semestre in crescita

Barclays

(Teleborsa) -, colosso bancario britannico, ha registrato un RoTE neldel 13,2% (primo semestre del 2024: 11,1%), con un utile per azione () in miglioramento a 24,7 penny (primo semestre del 2024: 18,6 penny) e undi 5,2 miliardi di sterline (primo semestre del 2024: 4,2 miliardi di sterline).Ilè stato di 14,9 miliardi di sterline, aumentato del 12% su base annua, con unexcluding Barclays Investment Bank and Head Office di 6,1 miliardi di sterline, in aumento del 13% su base annua.Ilnel primo semestre del 2025 è migliorato al 58% (primo semestre del 2024: 62%), grazie a una leva operativa positiva (guidance per l'anno fiscale 2025 di circa il 61%)."Siamo, offrendo rendimenti strutturalmente più elevati e più stabili per i nostri investitori - ha detto il- A metà del piano, con sei trimestri di esecuzione costante, abbiamo raggiunto oltre la metà della crescita pianificata di circa 30 miliardi di sterline degli attivi ponderati per il rischio (RWA) nel Regno Unito, metà della crescita del reddito target e realizzato due terzi dei 2 miliardi di sterline di risparmi lordi di efficienza sui costi pianificati"."Nel secondo trimestre del 2025 abbiamo registrato un RoTE del 12,3% - ha aggiunto - il reddito su base annua è cresciuto del 14% e l'utile ante imposte del 28%. L'utile per azione (EPS) è cresciuto del 41%, riflettendo la crescita degli utili e l'impatto dei riacquisti di azioni proprie, con un valore patrimoniale netto tangibile (TNAV) per azione in crescita del 13%. Grazie alla solida generazione organica di capitale e a un Common Equity Tier 1 (CET1) ratio del 14%, oggi abbiamo annunciato un ulteriore riacquisto di azioni proprie per 1 miliardo di sterline e un dividendo semestrale di 3,0 penny per azione, pari a, con un aumento del 21% su base annua".Barclays ha completato il riacquisto di azioni proprie da 1 miliardo di sterline annunciato con i risultati dell'anno fiscale 2024. Ha ora annunciato l'(H124: 750 milioni di sterline) e un dividendo di 3,0 penny per azione per H125 (H124: 2,9 penny), sulla buona strada per ottenere un aumento progressivo dei rendimenti totali del capitale rispetto al 2024.