Brembo, utile sotto pressione nel primo semestre. In calo anche i ricavi

(Teleborsa) - Brembo ha chiuso il primo semestre 2025 con un fatturato consolidato di, in calo del 6,2% rispetto ai 2.004,8 milioni dello stesso periodo del 2024. Ilscende a 97,9 milioni di euro (-37,4%), mentre il(EBITDA) si attesta a 300,9 milioni, pari al 16% dei ricavi (351,4 milioni e 17,5% nel 2024). L’scende a 162,4 milioni (8,6% dei ricavi), segnando un -25,8% rispetto ai 218,8 milioni dell’anno precedente.Il, principale mercato di riferimento, ha registrato un calo del 6,6%, accompagnato da una contrazione più marcata per i motocicli (-17,2%) e i veicoli commerciali (-15,3%). In controtendenza, il– sostenuto dall’acquisizione di Öhlins – ha segnato un balzo del 42,9%, confermandosi il motore di crescita per il gruppo."Il primo semestre dell’anno per il settore automotive ha rispecchiato le nostre previsioni, confermandosi complesso su molti fronti. Lo scenario geopolitico rimane fortemente volatile e il mercato di riferimento continua la sua fase di crisi, in particolare in Europa e in Nord America. In tale contesto, la nostra performance dimostra la solidità del modello di business di Brembo. Mentre i volumi delle applicazioni per il primo equipaggiamento restano sotto pressione, il segmento dei ricambi continua a registrare buoni risultati, contribuendo a bilanciare il nostro portafoglio", ha dichiarato il Presidente Esecutivo di Brembo,"Continuiamo a investire in innovazione, come dimostra il nostro recente ingresso nel settore delle, grazie alla partnership con. Guidati dalla nostra visione di lungo periodo, siamo fiduciosi che Brembo saprà uscire rafforzata da questa fase storica del settore", ha aggiuntoDal punto di, le vendite risultano stabili in(+0,5%) e in lieve crescita nel(+6,9%) e in(+2,2%), mentre calano in(-6,8%) e(-10,7%). Crescono i ricavi in(+8,1%) e nel(+98,8%), mentreriportano rispettivamente -7,8% e -6,2%.L’al 30 giugno 2025 ammonta a, in crescita di 321,9 milioni rispetto a un anno fa, principalmente per effetto dell’acquisizione di Öhlins, valutata 365,9 milioni. Al netto di tale operazione straordinaria, la posizione finanziaria sarebbe in miglioramento per 44 milioni. Gliammontano a 199,8 milioni, in linea con la strategia di rafforzamento tecnologico e diversificazione, inclusa l’entrata nel settore delle biciclette ad alte prestazioni tramite la partnership con Specialized.Per l’intero, Brembo prevede un fatturato stabile rispetto al 2024 (a cambi costanti e includendo Öhlins) e un EBITDA margin superiore al 16%, con un livello di investimenti di circa 400 milioni e un indebitamento stimato a 780 milioni di euro entro fine anno.