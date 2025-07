FMI alza le previsioni di crescita globale: 2025 +3%, 2026 +3,1%

(Teleborsa) - Ilha rivisto al rialzo le previsioni di crescita mondiale. L'istituzione di Washington, nell'ultimo aggiornamento del suo, prevede un più 3% del Pil globale quest'anno, cui dovrebbe seguire il più 3,1% nel 2026. Si tratta, rispettivamente, di 0,2 e 0,1 punti percentuali in più rispetto alle previsioni dello scorso aprile. Una revisione che riflette l'abbassamento dei dazi imposti dagli Stati Uniti rispetto a quanto era stato annunciato lo scorso aprile, il miglioramento delle condizioni finanziarie, anche grazie all'indebolimento del dollaro, e l'espansione di bilancio "in alcune giurisdizioni".Nel dettaglio per gliil Fmi ha alzato le previsioni di 0,1 punti al più 1,9% quest'anno e di 0,3 punti, al più 2% il prossimo. Perha alzato di 0,2 punti la stima sul Pil 2025, al più 1%, prevalentemente a riflesso di dati migliori delle attese dall', e confermato al più 1,2% quella sul prossimo anno. Per l'ha alzato di 0,1 punti la stima 2025, al più 0,5%, e confermato quella sul 2026 al più 0,8%. Per laha effettuato ritocchi analoghi con cui la crescita 2025 è indicata ora al più 0,1% (prima era a zero) e quella sul 2026 al più 0,9%. Confermate le previsioni sulla, più 0,6% del Pil quest'anno e più 1% il prossimo, e sulla, più 2,5% quest'anno e più 1,8% il prossimo. Per ilil Fmi prevede una crescita dello 0,7% quest'anno e dello 0,5% il prossimo, nel primo caso ritoccata al rialzo di 0,1 punti nel secondo abbassata in misura analoga. Per lail Fmi ha effettuato consistenti revisioni al rialzo (presumibilmente quelle a cui si riferisce nelle sovramenzionate espansioni di bilancio): 0,8 punti percentuali di crescita in più quest'anno al più 4,8% e 0,2 punti sul prossimo al più 4,2%. Ha invece nettamente tagliato, per 0,6 punti percentuali, la previsione di crescita di quest'anno della, al più 0,9%, alzandola di 0,1 punti al più 1% sul 2026."I rischi sulle prospettive sono sbilanciati verso il rallentamento, così com'era ad aprile. Un rimbalzo dei dazi effettivi potrebbe indebolire la crescita – avverte ilnel sommario dello studio –. L'elevata incertezza potrebbe iniziare a pesare in maniera più vigorosa sull'attività economica, anche mentre i termini per le trattative sui dazi scadono senza progressi consistenti o accordi permanenti".Secondo l'istituzione di Washington, lepotrebbero danneggiare le catene di approvvigionamento globali e spingere al rialzo i prezzi delle materie prime. In questo quadro "deficit di bilancio più elevati o un aumento dell'avversione al rischio degli investitori potrebbero – si legge nel report – provocare aumenti dei tassi di interesse sul lungo termine e un inasprimento delle condizioni finanziarie globali". Questo "combinato con le preoccupazioni sulla frammentazione, potrebbe reinnescare la volatilità dei mercati finanziari". All'opposto, sul versante positivo la crescita economica potrebbe essere più sostenuta se i negoziati sul commercio dovessero portare a "un quadro prevedibile e a riduzioni dei dazi", quello che si profilerebbe tra Usa e Ue con l'accordo politico appena raggiunto, che apparentemente non si è fatto in tempo a includere nelle stime. Il Fmi raccomanda alle politiche di "apportare fiducia, prevedibilità e sostenibilità, calmando le tensioni, preservando la stabilità dei prezzi e finanziaria e ripristinando margini di bilancio, attuando le riforme strutturali richieste da tanto tempo".Le stime del Fmi avevano come presupposto unoquindi non lontani dai livelli effettivamente concordati: considerando i nuovi accordo le previsioni economiche appena diffuse non subirebbero grandi variazioni. "La situazione si sta evolvendo ma da quello che possiamo vedere in generale questi accordi commerciali – ha spiegato ilnella conferenza stampa di presentazione del parziale aggiornamento al World Economic Outlook – porteranno i dazi effettivi degli Usa con altre regioni del mondo in prossimità a quanto assumevamo nel nostro scenario di base di questo aggiornamento di luglio. Per ora non vediamo grandi cambiamenti rispetto al 17% di dazi pronosticato, potrebbe essere un po' sotto, un po' sopra. Da questa prospettiva, le nostre previsioni di base restano molto dove le vedevamo 10 giorni fa", quando sono state finalizzate le stime. C'è poi – ha aggiunto– "un aspetto rilevante degli accordi commerciali: se porteranno una certa dose di certezza sul commercio. Questo ci vorrà tempo per valutarlo, quindi la situazione ancora molto da definire".Lasta facendo aumentare idato che si combina anche con manovre di inasprimento quantitativo da parte delle banche centrali. Il tutto crea pressioni sulle capacità di finanziamento anche per le economie in via di sviluppo, oltre che per le stesse economie avanzate. "In vari paesi – ha dettorispondendo ad una domanda sui debiti di Francia e Paesi africani – vediamo i debiti risalire assieme, ai deficit, questo crea nuovi problemi sulla gestione dei conti e contribuisce a mettere pressione sui tassi di lungo termine. Vediamo che stanno salendo mentre i mercati devono assorbire maggiori quantità di titoli di Stato". E questo – ha proseguito – è ulteriormente accentuato dal fatto che "le banche centrali stanno facendo inasprimento quantitativo, cioè riducono le loro detenzioni di titoli di lungo termine. Tutto questo porta a tassi di lungo termine più alti in tutto il mondo e questo ha un impatto sulle condizioni di finanziamento nei Paesi emergenti. Questo – ha concluso – aggiunge pressione sul resto del mondo".