Inwit, utili e ricavi in crescita nel primo semestre

Inwit

(Teleborsa) -archivia il secondo trimestre con ricavi che si attestano a 269 milioni, in aumento del +4,6% rispetto allo stesso periodo 2024 (€ 257,1 milioni). L’ EBITDA si attesta a € 246 milioni, in aumento del +4,4% rispetto al secondo trimestre 2024. L’EBITDAaL (EBITDA al netto dei costi di locazione), principale margine operativo della società, si attesta a € 196,4 milioni, in crescita del +5,5% rispetto all’anno precedente. Il rapporto sui ricavi migliora passando dal 72,4% al 73,0%, grazie alla crescita dell’EBITDA e al contenimento dei costi di locazione, rimasti sostanzialmente stabili rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (a € 49,6 milioni nel secondo trimestre 2025 rispetto a € 49,5 milioni nel 2025). L’è pari a € 145,9 milioni, con un incremento del +3,8% rispetto allo stesso periodo 2024.Sempre nel trimestre, l’è pari a 93,4 milioni, in crescita del +4,6% rispetto allo stesso periodo 2024. Gli investimenti industriali del periodo sono stati pari a € 64,4 milioni, in aumento del +6,4% rispetto allo stesso periodo 2024 (€ 60,5 milioni).si attesta a 4.938 milioni (inclusivo delle passività finanziarie IFRS16) risulta in aumento (+6,0%) rispetto al 30 giugno 2024 (pari a € 4.658 milioni), essenzialmente per effetto della maggiore remunerazione agli azionisti in termini di dividendi e riacquisto di azioni proprie. La leva finanziaria, in termini di rapporto tra indebitamento netto ed EBITDA, è in lieve aumento a 5,0x rispetto al 4,9x del secondo trimestre 2024 per il sopracitato incremento dell’indebitamento finanziario netto (leva finanziaria pari a 4,6x nel primo trimestre 2025).Guardando al, i ricavi si attestano a 535,3 milioni, in aumento del +4,6% rispetto allo stesso periodo 2024 (€ 511,7 milioni). L’EBITDA ammonta a € 490 milioni, in aumento del +4,6% rispetto allo stesso periodo 2024. L’EBITDAaL si attesta a € 390,6 milioni in crescita del +5,5% rispetto allo stesso periodo 2024. L’utile netto del periodo si attesta a € 184,6 milioni, in crescita del +3,1% rispetto allo stesso periodo 2024.Per il: "il secondo trimestre 2025 conferma il nostro impegno ad investire in infrastrutture digitali e condivise, sia outdoor che indoor, per abilitare lo sviluppo delle reti mobili 5G, a supporto dell'efficienza degli operatori Telco, anche nel difficile contesto attuale dell'industria. I risultati confermano la resilienza del nostro modello di business, fondato su ingenti investimenti e ritorni nel lungo termine e in grado di sostenere in modo efficiente la crescente necessità di investimenti infrastrutturali per la digitalizzazione".In merito all’per l’esercizio 2025, la società si attende: crescita dei ricavi nel range € 1.070-1.090 milioni; EBITDA margin superiore al 91%; EBITDAaL margin oltre il 73%, in crescita rispetto al 2024; Recurring Free Cash Flow in crescita nel range € 630-640 milioni; Dividendo per azione in crescita del 7,5% in linea con la dividend policy; leva finanziaria a 4,7x.Le citate metriche finanziarie, spiega la società, non includono gli impatti del piano di share buyback per € 400 milioni e della distribuzione di un dividendo straordinario di circa € 200 milioni.