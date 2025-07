Iveco conferma "discussioni in stato avanzato" per settore difesa e restante società

Iveco Group

Leonardo

(Teleborsa) -conferma che "sonoper potenziali operazioni riguardanti il settore della difesa, da un lato, e la restante società dall'altro".Nella giornata odierna Bloomberg ha scritto che sta per concludere un accordo per la vendita della sua divisione difesa ae del business dei trasporti commerciali all'indiana Tata Motors. Citando fonti vicine alla questione, ha scritto che Iveco, in occasione della presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre 2025.In conformità con i suoi doveri, il Consiglio di Amministrazione sta "di queste potenziali operazioni", si legge in una nota.Nel farlo, il Consiglio "tiene nella, compresi azionisti, dipendenti e clienti, e terrà informato il mercato in conformità alla normativa applicabile", conclude la nota.