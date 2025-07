Liquidi nel bagaglio a mano, via libera Ue agli scanner

(Teleborsa) - Laha dato ilconsentendo così ai passeggeri di portare a bordo contenitori di liquidi superiori ai 100 ml. Lo ha annunciato una portavoce della Commissione, specificando che il parere positivo è arrivato dopo la valutazione della Conferenza europea dell'aviazione civile.Gli scanner, circa 700 in totale, sono attualmente presenti in circa 21 Stati membri, ma l’adozione concreta delle misure spetta ai singoli aeroporti. La portavoce ha inoltre sottolineato che "non tutti i passeggeri in tutta l'Ue possono portare con sé contenitori di liquidi più grandi. La".A fronte di questa situazione,. "In questo momento si procede in ordine sparso – afferma il– Solo alcuni aeroporti in Europa sono già dotati dei nuovi scanner, e i passeggeri non hanno alcuna certezza se lo scalo da cui partono, transitano o atterrano consenta o meno il trasporto di liquidi sopra i 100 ml".Per questo, l’associazione chiede che la possibilità di portare nel bagaglio a mano contenitori di liquidi superiori al limite attuale sia chiaramente indicata all’interno del biglietto aereo. "– conclude Gabriele – per evitare che i viaggiatori si trovino a dover gettare prodotti anche costosi o a pagare costi aggiuntivi per l’imbarco dei trolley in stiva".