Litix entra nel mercato indiano attraverso la BU Robotor

Litix

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della lavorazione artistica del marmo, ha formalizzato la vendita della prima unità di, società indiana che opera nel settore della lavorazione del marmo. L'operazione avvia ufficialmente l'attività dell'azienda in, uno dei mercati più promettenti per la tecnologia applicata alla lavorazione della pietra, nonché con uno dei principali player di riferimento. CMC, infatti, registra un fatturato annuo di circa 200 milioni di euro ed è attiva nella lavorazione e distribuzione di materiali naturali e compositi su scala nazionale e internazionale."CMC ha scelto di ampliare il propriocon l’introduzione dellesviluppate dalla Società, in particolare con i robot antropomorfi a marchio Robotor e con la fornitura di servizi software ad essi connessi di proprietà della Società attraverso il marchio OR-OS – ha sottolineato Litix in una nota –. Questo accordo rappresenta non solo un importante riconoscimento tecnologico, ma anche l’inizio di una partnership destinata a consolidarsi negli anni, grazie alla fornitura di soluzioni integrate e a un supporto tecnico continuativo".Litix ha poi fatto sapere che è stato sottoscritto un contratto del valore di circa 1,4 milioni di euro da parte della business unit, specializzata nella realizzazione di opere d’arte contemporanea. Il contratto prevede la produzione di un’importante opera dalla figura umana, commissionata da un noto artista internazionale, il cui nome non può essere divulgato in questa fase per via di accordi di riservatezza. Trattasi, tuttavia, di undella Società, che rinnova così la propria fiducia in Litix per la realizzazione di una nuova creazione artistica di grande complessità e valore simbolico.Il contratto prevede un, stimato in oltre due anni di attività. L’opera sarà realizzata combinando le tecniche tradizionali di modellazione e rifinitura con le più avanzate tecnologie robotiche e digitali sviluppate all’interno di Litix, consolidando ancora una volta il posizionamento di Litix come punto di riferimento nella trasformazione dell’arte attraverso l’innovazione.