Neuberg Diagnostics punta a un'IPO da 350 milioni di dollari in India nel 2026

(Teleborsa) -starebbe pianificando un'(IPO) che potrebbe raccogliereper la catena indiana di analisi cliniche di laboratorio, in un contesto molto effervescente per il mercato delle IPO del Paese.L'azienda con sede a Chennai, secondo quanto riportato da fonti vicine alla vicenda, sarebbe in trattative attive con le banche d'investimento per l'IPO e punta a quotarsi ilIl suo fondatore, GSK Velu, che possiede anche altre aziende del settore sanitario, starebbe pianificando di quotare il fornitore di dispositivi medicie la catena di oculistica, dopo Neuberg. Le discussioni, però, sono ancora in corso."Stiamo" per la crescita di Neuberg e delle altre società del gruppo, ha dichiarato Velu, presidente di Neuberg, Trivitron e Maxivision, rispondendo a Bloomberg News, aggiungendo che "un'IPO è una potenziale strada". "Nei prossimi mesi, continueremo le discussioni con i principali stakeholder e consulenti per determinare la struttura migliore" per le tre aziende, ha detto Velu.La quotazione di Neuberg avviene in un momento in cui si prevede che il, raggiungendo i 26,7 miliardi di dollari entro il 2033, a causa della crescente prevalenza di malattie croniche nel Paese, che conta oltre 1,4 miliardi di persone, secondo IMARC Group.