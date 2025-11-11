Neuberg Diagnostics punta a un'IPO da 350 milioni di dollari in India nel 2026

(Teleborsa) - Neuberg Diagnostics
starebbe pianificando un'offerta pubblica iniziale
(IPO) che potrebbe raccogliere circa 350 milioni di dollari
per la catena indiana di analisi cliniche di laboratorio, in un contesto molto effervescente per il mercato delle IPO del Paese.
L'azienda con sede a Chennai, secondo quanto riportato da fonti vicine alla vicenda, sarebbe in trattative attive con le banche d'investimento per l'IPO e punta a quotarsi il prossimo anno
.
Il suo fondatore, GSK Velu, che possiede anche altre aziende del settore sanitario, starebbe pianificando di quotare il fornitore di dispositivi medici Trivitron Healthcare
e la catena di oculistica Maxivision Eye Hospitals
, dopo Neuberg. Le discussioni, però, sono ancora in corso.
"Stiamo valutando attivamente diverse opzioni
" per la crescita di Neuberg e delle altre società del gruppo, ha dichiarato Velu, presidente di Neuberg, Trivitron e Maxivision, rispondendo a Bloomberg News, aggiungendo che "un'IPO è una potenziale strada". "Nei prossimi mesi, continueremo le discussioni con i principali stakeholder e consulenti per determinare la struttura migliore" per le tre aziende, ha detto Velu.
La quotazione di Neuberg avviene in un momento in cui si prevede che il mercato indiano della diagnostica crescerà del 9,2% annuo
, raggiungendo i 26,7 miliardi di dollari entro il 2033, a causa della crescente prevalenza di malattie croniche nel Paese, che conta oltre 1,4 miliardi di persone, secondo IMARC Group.