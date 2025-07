Milleri (Delfin): offerta MPS su Mediobanca più appetibile con "adeguamento"

Monte

(Teleborsa) - "L'offerta delsuè molto interessante, continueremo a valutarla. Unche rifletta l'andamento dei corsi di Borsa renderebbe l'offerta più appetibile per gli investitori". Lo ha detto, la holding della famiglia Del Vecchio, in un'intervista a Il Corriere della Sera.A una domanda se la holding ha arrotondato la quota in, ha risposto: "No, abbiamo tuttavia consolidato la nostra posizione completando nelle due giurisdizioni UE che mancavano all'iter autorizzativo per poter restare. Non credo ci siano molte società non bancarie o finanziarie ad aver raggiunto un simile risultato".Quanto alla partecipazione detenuta in, "continueremo a, come ogni buon gestore", ha sottolineato.