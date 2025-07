Moneyfarm, risultati 1° semestre in forte crescita: masse +38%

(Teleborsa) -ha chiuso chiude il primo semestre 2025 con flussi, masse e clienti in robusta crescita, grazie all’ampliamento della gamma di soluzioni offerte e all'espansione internazionale. Le% rispetto primo semestre 2024a fronte di un aumento deiad oltre 165.000. Parallelamente, i flussi netti sono quasi triplicati (+190%), mentre i versamenti aggiuntivi ( incrementi dell’ammontare investito nei portafogli già attivi) sono quasi quadruplicati (+280%) rispetto allo stesso periodo del 2024.In particolare,la soluzione in regime amministrato pensata per offrire un’ampia selezione di strumenti finanziari, ha messo a segno unaanno su anno, con masse per singolo cliente circa raddoppiate. Positivi anche i risultati della, che ha registrato un inetta rispetto allo stesso periodo del 2024.Nell'ottica di rendere la finanza semplice e accessibile attraverso una combinazione di tecnologia e consulenza tradizionale, Moneyfarm ha ampliato la sua proposta di soluzioni di investimento ed ha ridotto la soglia minima d’ingresso alle gestioni patrimoniali da 5.000 a 2.500 euro, introducendo in parallelo un nuovo modello di servizio a livelli, studiato per accompagnare in modo più chiaro e personalizzato l’evoluzione patrimoniale dei clienti.Negli ultimi due anni, alle gestioni patrimoniali in ETF, che restano la pietra miliare dell’offerta, e al Fondo Pensione, si sono affiancate la soluzione di investimento assicurativo Moneyfarm Sicura e Conto Titoli. A questo, nei primi mesi del 2025 si è aggiunto l’ingresso nel Mercato Primario, con la possibilità per i clienti di partecipare a nuove emissioni di obbligazioni e il lancio del primo portafoglio tematico Moneyfarm dedicato al mondo delle criptovalute."Abbiamo ampliato la nostra offerta per rispondere ancora meglio ai bisogni dei clienti, che diventano sempre più sofisticati. Dai portafogli tematici alle criptovalute, continuiamo a innovare per essere un partner di lungo termine nella gestione del patrimonio dei clienti. E i numeri del 2025 ci dicono che siamo sulla strada giusta", commenta, Co-fondatore e Amministratore Delegato di Moneyfarm.