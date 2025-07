Philips migliora outlook nonostante impatto tariffario da 150-200 milioni di euro

Philips

(Teleborsa) -, multinazionale olandese attiva nel campo elettronico e delle tecnologie per la salute, ha segnalato una crescita degliacquisiti su base comparabile che è migliorata sequenzialmente al 6% nel, trainata dall'innovazione e dal rafforzamento dei fondamentali, sulla scia della crescita del 9% nel secondo trimestre del 2024. Ildel Gruppo su base comparabile è aumentato dell'1%, raggiungendo i 4,3 miliardi di euro. Ilè aumentato di 130 punti base, attestandosi al 12,4%, trainato da un margine lordo più elevato derivante da innovazione, mix di prodotti e misure di produttività, che hanno più che compensato l'impatto iniziale dell'aumento delle tariffe e delle difficoltà valutarie. Ilè aumentato a 230 milioni di euro."Le vendite sono migliorate, inclusa una crescita accelerata delle vendite nel settore della salute personale, e abbiamo ottenuto un'espansione dei margini attraverso l'innovazione e la produttività - ha detto il- Stiamo rafforzando i nostri fondamentali grazie al duro lavoro dei nostri dipendenti in tutto il mondo. La nostra attenzione all'innovazione e alla solida esecuzione sta generando un impatto positivo, mentre continuiamo a dare priorità assoluta alla sicurezza e alla qualità dei pazienti".nella prima metà dell'anno e- ha aggiunto - Aumentiamo le nostre previsioni per l'intero anno in termini di margine e free cash flow, inclusi i livelli tariffari attualmente annunciati, e ribadiamo le nostre previsioni di crescita delle vendite comparabili, mentre continuiamo a costruire slancio negli ordini e nelle vendite".Philips ha, incluso l', che si è evoluto e continua a essere dinamico: l'intervallo di crescita delle vendite comparabili è stato confermato all'1%-3%, con un miglioramento sequenziale nel corso dell'anno; l'intervallo del margine EBITA rettificato è aumentato all'11,3%-11,8%, con un aumento di 50 punti base rispetto alle previsioni precedenti (questo include un impatto tariffario stimato di 150-200 milioni di euro dopo sostanziali mitigazioni, rispetto ai 250-300 milioni di euro precedenti; il margine EBITA rettificato nel terzo trimestre dovrebbe essere inferiore rispetto al 2024, principalmente a causa della graduale evoluzione dell'impatto tariffario); il free cash flow è aumentato a 0,2-0,4 miliardi di euro per l'intero anno (incluso il pagamento nel primo trimestre del 2025 di 1.025 milioni di euro per il monitoraggio medico e gli indennizzi per lesioni personali correlati al richiamo di Philips Respironics negli Stati Uniti).