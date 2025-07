Saipem, Barclays abbassa target price e conferma Overweight

Barclays

Saipem

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (-3% dai precedenti 3,40 euro) ilsu, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, confermando la" sul titolo.Gli analisti scrivono che Saipem ha registrato un trimestre con EBITDA superiore alle aspettative, ma, come nei trimestri precedenti, il, con conseguente EBIT in linea. "Questo è fondamentale per Saipem, che ha giustamente, a nostro avviso, deciso di essere flessibile nella propria capacità - si legge nella ricerca - Tuttavia, ciò significa che la redditività sottostante non sta crescendo così rapidamente come sembra a prima vista e presumibilmente parte del margine viene sacrificata in nome della sicurezza offerta dal modello".Infatti, mentre i nuovi dati prevedono un aumento dell'1-4% a livello di EBITDA per il periodo 2025-27, Barclays sta. La redditività dell'EBIT si attesta al di sotto del 6%, il che indica che il gruppo ha ancora molta strada da fare, considerando i livelli storici.Parte di questo rimane il portafoglio legacy che sta diluendo i margini, ma che sta anche giungendo al termine. Questo non è privo di problemi, viene sottolineato: ilha comportatonel trimestre. Ciò significa tuttavia anche che la redditività EBIT sottostante è stata molto più elevata, quasi il doppio, e che l'attuale flusso di cassa è solido."Questo è alla base della storia di Saipem, con l'attuale multiplo 8x PE 2026/3x EV:EBITDA che, a nostro avviso, non riflette l'ulteriore potenziale di miglioramento della redditività dell'azienda - si legge nella ricerca - Inoltre, non tiene conto del potenziale di sinergie di rialzo di 300 milioni di dollari offerto dalla proposta di aggregazione con Subsea 7 e dal colosso del settore che ne deriverà. Pertanto, continuiamo a considerare Saipem come ile rimaniamo Overweigh".