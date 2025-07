UE, acquisti di chip AI da USA per 40 miliardi di euro. Investimenti imprese entro 2029

(Teleborsa) - L'del 27 luglio 2025 sui dazi siglato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump "". Lo precisa la Commissione, spiegando che - oltre ad adottare le misure immediate promesse - l'UE e gli Stati Uniti proseguiranno i negoziati per attuare pienamente l'accordo politico."Questo accordo politicoper cittadini e imprese su entrambe le sponde dell'Atlantico - viene sottolineato - L'accordo garantisce l'accesso continuo alle esportazioni dell'UE al mercato statunitense, preservando catene del valore profondamente integrate - molte delle quali si basano sulle PMI - e salvaguardando efficacemente i posti di lavoro. Fornisce inoltre la base per una collaborazione continuativa tra UE e Stati Uniti".Gli, superando 1.700 miliardi di euro nel 2024, con 867 miliardi di euro di scambi di beni e 817 miliardi di euro di scambi di servizi. Ciò significa che oltre 4,2 miliardi di euro di beni e servizi attraversano l'Atlantico ogni giorno. Questo partenariato è sostenuto da investimenti reciproci: nel 2022, le imprese dell'UE e degli Stati Uniti hanno investito 5.300 miliardi di euro nei rispettivi mercati.Gli impegni chiave di entrambe le parti includono l'istituzione di un unicoper le merci dell'UE. A partire dal 1° agosto, gli Stati Uniti applicheranno questo dazio massimo alla stragrande maggioranza delle esportazioni dell'UE. Si tratta di un'aliquota tariffaria onnicomprensiva e rappresenta un tetto massimo, che include la tariffa della nazione più favorita (MFN) statunitense, precedentemente aggiunta alle tariffe aggiuntive introdotte dagli Stati Uniti.Il tetto del 15% si applica anche alle automobili e ai componenti per auto, attualmente soggetti a un'aliquota tariffaria fino al 25% con un'ulteriore tariffa NPF del 2,5%, garantendo un'immediata riduzione tariffaria. Il tetto del 15% si applicherà, compresi quelli basati sulla Sezione 232. Finché gli Stati Uniti non decideranno se imporre dazi aggiuntivi su questi prodotti ai sensi della Sezione 232, questi rimarranno soggetti solo ai dazi NPF statunitensi.Inoltre, dal 1° agosto i dazi statunitensi sudi aeromobili dell'UE, su alcuni prodotti chimici, su alcuni farmaci generici o sulle risorse naturali. UE e Stati Uniti hanno concordato di continuare a lavorare per aggiungere altri prodotti a questo elenco.Le due potenze intendono "unire le forze per proteggere i settori dell', dell'alluminio e del rame da una concorrenza sleale e distorsiva". La sovraccapacità globale minaccia sia l'industria dell'UE che quella statunitense. Insieme, l'UE e gli Stati Uniti stabiliranno contingenti tariffari per le esportazioni dell'UE a livelli storici,e garantendo al contempo una concorrenza globale leale.In merito alla liberalizzare di determinati scambi commerciali dagli Stati Uniti all'UE, viene prevista l'eliminazione dei dazi già bassi sui prodotti industriali, un migliore accesso al mercato UE per quantità limitate di prodotti ittici statunitensi (tra cui merluzzo d'Alaska, salmone del Pacifico e gamberetti), un, per un valore di 7,5 miliardi di euro (prodotti come l'olio di soia, i semi, i cereali o la frutta a guscio, nonché gli alimenti trasformati come il ketchup, il cacao e i biscotti, avranno un migliore accesso al mercato UE).Per quanto riguarda l'accesso affidabile a fonti energetiche critiche. l'UE intende acquistare gas naturale liquefatto, petrolio e prodotti nucleari dagli Stati Uniti, con un volume di acquisto previsto di 750 miliardi di dollari (circa 700 miliardi di euro) nei prossimi tre anni. Ciò contribuirà a sostituire il gas e il petrolio russi sul mercato dell'UE. L'UE intende inoltre acquistaredi euro, essenziali per mantenere il vantaggio tecnologico dell'UE.Secondo la Commissione, lehanno espresso interesse adi dollari (circa 550 miliardi di euro) in vari settori negli Stati Uniti, incrementando ulteriormente i già significativi 2.400 miliardi di euro di investimenti esistenti.