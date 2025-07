Doppio polo ortofrutticolo tra Lazio e Puglia: 10 milioni per rilanciare l'industria del surgelato

(Teleborsa) - L'industria agroalimentare italiana rafforza le sue basi nel Mezzogiorno e nel Lazio:cooperativa agricola nata in provincia di Foggia e attiva nella trasformazione di ortofrutta fresca, ha emesso un– sottoscritto da UniCredit e Mediocredito Centrale (MCC) e garantito da SACE al 50% – per finanziare il nuovo piano industriale.articolato su due stabilimenti produttivi –– prevede investimenti su linee di surgelazione, impianti innovativi, magazzini automatizzati e una nuova capacità di lavorazione del broccolo, per rispondere alla crescita della domanda di clienti della GDO italiana ed europea tra cuimigliorare la capacità produttiva negli stabilimenti di Pontinia, acquisito da Ottaviani Food, ora interamente dedicato alla trasformazione del prodotto surgelato (asparagi, broccoli, carciofi, cime di rapa, cavolfiori, peperoni) e di Carapelle, dove verrà attivata una nuova linea per la lavorazione del broccolo fresco destinato alla surgelazione; consentire ai 168 soci produttori, attivi su una superficie agricola di oltre 6mila ettari, di coinvolgere oltre 1.500 lavoratori stagionali nei mesi di punta; contribuire ad aumentare il fatturato fino 114,3 milioni e a raggiungere un EBITDA di 13,3 milioni entro il 2029.Il– della durata di 8 anni, con 2 di preammortamento – si inserisce nell'ambito dellea supporto delle imprese anche agroalimentari con vocazione internazionale, capaci di coniugare innovazione, sostenibilità e impatto economico locale. L'operazione inoltre conferma l'impegno delle due banche nel rafforzare la competitività industriale del Mezzogiorno, contribuendo allo sviluppo di filiere strategiche e alla creazione di posti di lavoro in territori chiave per l'agricoltura italiana."Abbiamo accompagnato un piano industriale che accelera la trasformazione dell'agroalimentare meridionale in chiave manifatturiera. Questo intervento consente a O.P. Natura Dauna di ampliare la produzione, efficientare la logistica e rafforzare la sua presenza sui mercati internazionali del surgelato, partendo da due territori ad alta vocazione agricola ma fragili sul piano occupazionale. Il finanziamento ESG-linked, strutturato con MCC e garantito da SACE, è modellato su obiettivi chiari: crescita di gamma, valorizzazione delle eccedenze agricole, riduzione degli sprechi e investimenti su tecnologie abilitanti. È questo il tipo di finanza che può fare la differenza: selettiva, orientata agli impatti, e capace di attivare leve industriali nei settori strategici del Made in Italy" commenta"L'operazione a supporto di Natura Dauna rappresenta un esempio concreto della nostra attenzione alla sostenibilità, all'innovazione, allo sviluppo dei territori e delle eccellenze del Paese – dichiara–. Con il minibond ESG-linked supportiamo investimenti ad alto impatto tecnologico e ambientale che sono in grado di generare valore duraturo e occupazione qualificata in un territorio, come il Mezzogiorno, a cui dedichiamo la maggior parte della nostra operatività"."Grazie a questo intervento finanziario l'OP svolge un ulteriore passo verso la realizzazione di una filiera produttiva integrata unica in Italia, completando un ciclo virtuoso che parte dai nostri produttori e arriva direttamente ai consumatori, sia attraverso la I gamma fresca che la III gamma surgelata. Questo rafforza il nostro presidio su due aree chiave della filiera agricola nazionale, dove, durante l'alta stagione, garantiamo occupazione a oltre 1.500. lavoratori, molti dei quali giovani e donne, in territori che troppo spesso sono sinonimo di emigrazione e disoccupazione" sostiene"Siamo contenti di sostenere, attraverso la nostra garanzia, iniziative che promuovono innovazione, sostenibilità ed hanno un impatto diretto e positivo sulle comunità locali. La collaborazione con O.P. Natura Dauna e i partners finanziari è un esempio concreto di rafforzamento della filiera agroalimentare e della creazione di valore per i territori. Questo intervento non solo supporta la crescita industriale ma contribuisce anche alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo economico del centro-sud Italia" spiega