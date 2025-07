Elica, ricavi semestrali in leggera crescita. Acquista il 28% di Steel

Elica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ha chiuso ilconpari a 240 milioni di euro (in crescita dell'1,1% vs 1H 2024). Continua il trend positivo avviato nel primo trimestre dell'anno, riconducibile principalmente alla crescita della divisione Cooking in Nord America, guidata dal successo della strategia di distribuzione diretta, e dalla ripresa della divisione Motori. Nell'area EMEA l'ingresso di nuovi clienti ha impattato positivamente sulleperformance del business OEM.L'è pari a 14,9 milioni di euro (16,7 milioni di euro in 1H 2024) con un margine sui ricavi del 6,2% (7% in 1H 2024). Sul primo semestre 2025 continuano a impattare in maniera significativa gli investimenti a supporto del progetto di trasformazione del Cooking.pari a -3,6 milioni di euro, stabile rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Risultato Netto normalizzato pari a -1,4 milioni di euro rispetto a 1,8 milioni di euro al 30 giugno 2024.pari a -2,2 milioni di euro rispetto a 1,2 milioni di euro al 30 giugno 2024.normalizzata pari a -53,9 milioni di euro al 30 giugno 2025 (escluso l'effetto IFRS 16 di 16,2 milioni di euro), in calo rispetto al 30 giugno 2024 (-44,9 milioni di euro). Lasi assesta a 1,8x calcolata su Ebitda normalizzato, in crescita rispetto allo stesso periodo del 2024 (1,2x in 1H 2024)."Vediamo dinamiche incoraggianti, in un mercato ancora complesso. La direzione è quella giusta e i primi risultati si vedono in entrambe le divisioni di business - ha dichiaratodi Elica - Nel Cooking, le vendite a Brand crescono grazie al contributo sempre più significativo dei nuovi prodotti cottura e incasso, oltre che per il grande lavoro fatto sulla distribuzione in Europa e Nord America da Luca Barboni, MD Cooking, e dalla sua squadra".Elica ha siglato un, azienda italiana specializzata nella produzione di range cookers e soluzioni outdoor alto di gamma, con un meccanismo di acquisizione progressiva al verificarsi di determinate condizioni.L'operazione è: Fase 1 (luglio 2025): acquisizione iniziale del 28% del capitale di Steel per un controvalore pari a 2,5 milioni di euro; Fase 2 (entro ottobre 2028): possibilità di esercizio di Put & Call reciproca per l'acquisto di un ulteriore 57%, portando la partecipazione all'85%; Fase 3 (al quinto anno): opzione per il residuo 15%, con possibilità di permanenza dei soci storici fino al 10%. La valutazione dell'azienda quando e se Elica passerà in maggioranza è basata su un meccanismo legato alla redditività futura con un minimo didi 8,5 milioni di euro e un massimo di 10,5 milioni di euro, al raggiungimento del 100% del piano industriale."L'ingresso al 28% in Steel si inserisce in questo percorso: ci consentirà di- ha aggiunto l'AD - La divisione Motori aumenta la velocità rispetto al primo trimestre, accelerando nell'heating (+14%), grazie ad innovazione, servizio e una supply chain eurocentrica. Siamo in controllo. Sappiamo che il percorso di trasformazione in corso comporta un impatto sui margini, ma la nostra priorità resta il medio termine, dove vediamo le reali opportunità di sviluppo".