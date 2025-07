Hermes, ricavi semestrali in crescita (+8,1%). Utile in calo a causa di maggiori oneri fiscali in Francia

Hermès International

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre del 2025 conpari a 8,03 miliardi di euro, in aumento del +8,1% a cambi costanti (+7,1% a cambi correnti), confermando la solidità del proprio modello di business artigianale e integrato, nonostante un contesto macroeconomico e geopolitico incerto.Ilricorrente si è attestato a 3,33 miliardi di euro, pari al 41,4% del fatturato, in crescita del +6% rispetto ai 3,15 miliardi registrati nello stesso periodo del 2024. Tuttavia, l’di gruppo è sceso adi euro dai 2,37 miliardi di un anno fa, appesantito da un contributo fiscale eccezionale introdotto in Francia sui profitti delle grandi imprese. Al netto di questo impatto straordinario, il risultato sarebbe aumentato del +6% su base annua."I solidi risultati del primo semestre in tutte le regioni riflettono la forza del modello Hermès. Vorrei ringraziare tutti i nostri clienti per la fiducia e tutti i nostri dipendenti per il loro impegno. Continueremo a investire e ad assumere per garantire il successo duraturo del gruppo", ha dichiarato il CEO,Hermès ha generato 2,3 miliardi di euro di, in crescita del +4%, mentre il free cash flow rettificato si è attestato a 1,85 miliardi di euro. Dopo la distribuzione diper 2,75 miliardi, la posizione finanziaria netta rettificata resta solida a 10,7 miliardi, pur in calo dai 12 miliardi di fine 2024.Glisono stati pari a 316 milioni di euro, destinati in larga parte all’ampliamento della rete produttiva in Francia, con l’inaugurazione di nuovi siti in Normandia, Charente e Ardenne entro il 2028. Nel primo semestre Hermès ha aumentato l’di oltre 500 unità, di cui 300 in Francia, portando il numero totale di dipendenti a 25.700 persone, confermando il proprio ruolo di attore economico radicato sul territorio. Tutti i dipendenti nel mondo hanno ricevuto un bonus straordinario di 4.500 euro a inizio anno per i risultati del 2024.Nonostante le incertezze legate a valute, inflazione e scenario geopolitico, Hermès conferma unambizioso di crescita del fatturato a cambi costanti per il medio termine. Il gruppo ha ribadito la validità della sua strategia fondata su creatività, artigianalità e controllo diretto del know-how.