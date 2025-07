Intesa, Messina: questo far west sull'M&A non mi piace, noi abbiamo stile diverso

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre del 2025 con il "miglior semestre di sempre per risultato netto, con livello record per ricavi, commissioni e attività assicurativa". Lo ha detto ilnella conference call che ha seguito la pubblicazione dei risultati La banca ha visto una "creazione e distribuzione di valore in aumento e sostenibile, con un ROE annualizzato del 20%" e "la guidance di risultato netto 2025 è stata migliorata aincludendo le azioni manageriali del quarto trimestre per rafforzare la redditività futura". Si tratta di "un", ha sottolineato.Intesa ha registrato "interessi netti resilienti" e la g, con un ulteriore incremento atteso nel 2026."L'NII è un'area in cui continuano ad avere buoni risultati, con il contributo del core hedging, e ci aspettiamo che rimanga positivo anche nel 2026 - ha detto Messina - Abbiamo lavorato per ottimizzare il costo del funding a medio termine: questo ha avuto effetti positivi e rimarrà anche nel prossimo anno. Sulla crescita dei prestiti, c'è una pressione competitiva dal livello folle di M&A, ma, iniziamo ad avere una crescita su portafoglio di prestito,. Questo trend continuerà anche nel prossimo trimestre e potrebbe prepararci a ulteriore crescita dell'NII nel 2026.Intesa ha un cash payout ratio del 70% e un dividend yield superiore al 7%, ai vertici del settore in Europa. "Abbiamo", ha detto Messina. Ulteriore distribuzione per il 2025 sarà da quantificare quando verranno approvati i risultati annuali.Il CEO ha sottolineato la volontà di garantire risultati e distribuzioni soddisfacenti per il lungo termine: "Vogliamoe se abbiamo la possibilità di avere più utile grazie a NII, gestione dei costi e asset quality non lo metteremo nelle distribuzioni a breve termine ma nel piano di crescita a lungo termine"."Se mi si chiede what's next per noi, rispondo Intesa Sanpaolo - ha replicato a una domanda sul tema - Il. Abbiamo significative sinergie interne da raggiungere per aumentare la profittabilità, ma il business model resterà sostanzialmente lo stesso". Intesa può essere vista come "un'utility o una cash cow", ha scherzato Messina con gli analisti, "sicuramente vogliamo aumentare la profittabilità con il giusto bilanciamento tra corto e lungo termine, anche perché la maggior parte dei nostri investitori - che sono fondi pensione, casse previdenziali, etc - vogliono poter fare affidamento su distribuzioni sostenute per sempre, non solo nei prossimi sei mesi".Sull', "non cambierò la mia idea - ha detto Messina - La nostra attitudine è stare assolutamente fuori, con nessun coinvolgimento, anche perché abbiamo problemi significativi di antitrust in Italia. Quello che sta accadendo - che definisco- non mi piace e il".A un'altra domanda sull'M&A e su eventuali benefici, ha detto: "All'inizio di questa ondata di consolidamento avevo detto che non avremmo partecipato, ma che eravamo nelle condizioni di aumentare la nostra quota di mercato con assunzioni, ed è quello che sta accedendo, in particolare nel private banking, nel wealth management e in Fideuram. Abbiamoche non volevano rimanere in banche di medie dimensioni e volevano lavorare in una banca percepita come tripla A dai clienti., anche perché questa saga incredibile di far west continuerà ancora".