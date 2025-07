Iveco taglia guidance 2025 dopo secondo trimestre in calo

Iveco

(Teleborsa) -ha comunicato che isono stati pari a 3.781 milioni di euro nel, rispetto a 3.919 milioni di euro nel secondo trimestre 2024. Isono stati pari a 3.702 milioni di euro, rispetto a 3.819 milioni di euro nel secondo trimestre 2024, con maggiori volumi e mix migliore in Bus e Defence che compensano parzialmente minori volumi in Truck e Powertrain e un impatto negativo dei tassi di cambio.L'è stato pari a 215 milioni di euro rispetto a 295 milioni di euro nel secondo trimestre 2024, con un margine del 5,7% (7,5% nel secondo trimestre 2024). L'è stato pari a 187 milioni di euro (264 milioni di euro nel secondo trimestre 2024), con azioni di contenimento delle spese generali, amministrative e di vendita (spese SG&A) e dei costi di ricerca e sviluppo (costi R&D) che hanno parzialmente compensato minori volumi e mix, minori prezzi e maggior costo del prodotto. Il margine EBIT adjusted delle Attività Industriali è stato pari al 5,1% (6,9% nel secondo trimestre 2024), con miglioramenti del margine in Bus e Defence.L'è stato pari a 106 milioni di euro (182 milioni di euro nel secondo trimestre 2024) con risultato per azione adjusted pari a 0,39 euro (0,63 euro nel secondo trimestre 2024).Laè stata pari a 4.713 milioni di euro al 30 giugno 2025 (4.709 milioni di euro al 31 marzo 2025), inclusi 1.900 milioni di euro di linee di credito disponibili.Il secondo trimestre "si è svolto, influenzato dalla riduzione della domanda del settore nei segmenti Truck e Powertrain europei - ha detto il- La debolezza del mercato è stata particolarmente evidente nei veicoli commerciali leggeri, dove il confronto anno su anno è stato influenzato negativamente dall'effetto pre-acquisto dello scorso anno. In risposta a queste difficili dinamiche di mercato, siamo rimasti flessibili, allineando di conseguenza i nostri livelli di produzione, mantenendo al contempo una gestione rigorosa e un focus coerente sulla nostra visione strategica a lungo termine"."Date le persistenti incertezze macroeconomiche e il, in particolare nelle flotte di veicoli cabinati e a noleggio, abbiamo rivisto le nostre previsioni per l'intero anno - ha aggiunto - Di contro, va tuttavia considerato che le flotte dei clienti stanno invecchiando e che la ripresa arriverà a tempo debito, sebbene a un ritmo più lento del previsto. Nel frattempo, continueremo a gestire i costi e la capacità produttiva con cautela, soprattutto nel segmento europeo dei veicoli commerciali leggeri, dove stiamo adeguando i livelli di produzione per soddisfare la domanda al dettaglio prevista per il resto dell'anno".Ora Iveco Groupper l'un EBIT adjusted tra 880 e 980 milioni di euro (stima precedente tra 980 e 1.030 milioni di euro), Ricavi netti delle Attività Industriali in diminuzione tra -3% e -5% rispetto al 2024 (vs stabili rispetto al 2024).