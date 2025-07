KKR raccoglie 6,5 miliardi di dollari per finanziamenti asset-backed

KKR

(Teleborsa) -, una delle principali società di investimento a livello mondiale, ha completato una, focalizzata sull'impegno di capitale a livello globale in investimenti creditizi originati e negoziati privatamente, supportati da ampi e diversificati pool di asset finanziari e patrimoniali. La raccolta fondi include 5,6 miliardi di dollari in KKR Asset-Based Finance Partners II (ABFP II) e quasi 1 miliardo di dollari da conti gestiti separatamente focalizzati sullo stesso tipo di opportunità di investimento."Il mercato dell'Asset-Based Finance (ABF) da 6.000 miliardi di dollari, che si prevede supererà i 9.000 miliardi di dollari entro il 2029, rappresenta uno dei set di opportunità più dinamici oggi disponibili, ma rimane relativamente sottocapitalizzato - ha affermato Daniel Pietrzak, Partner e Global Head of Private Credit di KKR - ABFP II contribuirà a colmare questa lacuna fornendoe offrendo agli investitori l'opportunità di diversificare i propri portafogli con flussi di cassa non societari di alta qualità garantiti da garanzie reali"."Con una, il successo di ABFP II è una testimonianza della fiducia che i nostri investitori ripongono nel nostro team per offrire rendimenti interessanti e corretti per il rischio", hanno affermato Varun Khanna, Avi Korn e Chris Mellia, co-responsabili globali di ABF presso KKR.ABFP II ha ricevuto un ampio supporto da una livello globale, tra cui fondi pensione pubblici e aziendali, fondi sovrani, banche private, compagnie assicurative, gestori patrimoniali e family office.KKR ha definito la sua strategia ABF nel 2016 e da allora ha fatto crescere significativamente la piattaforma, cone un team di circa 50 professionisti ABF a livello globale. Oggi, l'attività ABF ha due distinte strategie di investimento, offrendo soluzioni ai mutuatari in tutte le strutture di capitale. Tra questi rientrano un approccio opportunistico e una strategia di alto livello che si concentra sulle opportunità di investimento nella parte alta della struttura del capitale.