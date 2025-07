Porsche, utile operativo crolla a 1,01 miliardi (-67%). Aggiornata guidance 2025

Porsche AG

(Teleborsa) - Neldel 2025,ha registrato un calo significativo dellaa causa di pressioni macroeconomiche e geopolitiche, conscesi a 18,16 miliardi di euro (-6,7%) e unin calo del 67% a 1,01 miliardi. Il Return on sales operativo è stato pari al 5,5%, in netta flessione rispetto al 15,7% dell’anno precedente. Lesono diminuite (-6,1%) a 146.391 veicoli, di cui il 36,1% elettrificati (23,5% elettrici puri, 12,6% plug-in hybrid). In Europa la quota di veicoli elettrificati sfiora il 57%.La Casa tedesca ha spiegato la performance con il calo della domanda nei mercati premium in Cina, l’introduzione disulle importazioni –che ha pesato per circa, coperta da Porsche tramite protezioni di prezzo per i clienti –, e una transizione più lenta alla mobilità elettrica, soprattutto per la supply chain. Per affrontare tali sfide, Porsche ha registratoper circa, comprensivi di 500 milioni legati ad attività batteria e 200 milioni per la ristrutturazione organizzativa. Inoltre, il gruppo sta rivedendo l'interaper renderla più flessibile e allineata ai nuovi trend di mercato.è pari a 394 milioni di euro (margine del 2,4%), contro 1,12 miliardi (6,3%) nello stesso periodo del 2024.A seguito dell'accordo tra la Commissione Europea e il governo degli Stati Uniti sui dazi all'importazione, Porsche ha rivisto le sueper il 2025. Confermato un fatturato di gruppo compreso tra. Nella fascia inferiore dell'intervallo, Porsche prevede un ritorno sulle vendite di gruppo del 5% e un margine di cassa netto del settore automobilistico del 3%. Nella fascia superiore dell'intervallo, si prevede un ritorno sulle vendite di gruppo del 7% e undel settore automobilistico del 5%. Il limite superiore rimane in linea con le previsioni originali di fine aprile. Le previsioni includono effetti speciali attesi legati al riallineamento strategico, pari a circa 1,3 miliardi di euro."Continuiamo ad affrontare sfide significative in tutto il mondo. E questa non è una tempesta che passerà. Il mondo sta cambiando radicalmente, e soprattutto in modo diverso da quanto ci si aspettasse solo pochi anni fa. Alcune delle decisioni strategiche prese allora appaiono oggi sotto una luce diversa. Ecco perché stiamo sviluppando ulteriormente Porsche in modo sostanziale", ha dichiarato, Presidente del Cda di Porsche.