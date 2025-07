Renault nomina il responsabile degli acquisti Francois Provost come nuovo CEO

Renault

Kering

(Teleborsa) - Il board di, casa automobilistica francese, ha deciso di nominarecome, con decorrenza dal 31 luglio, per un mandato di quattro anni. Provost prende il posto di Luca de Meo, dimessosi improvvisamente il mese scorso per unirsi al gruppo del lussoIn precedenza Direttore Acquisti, Partnership e Affari Pubblici, Provost è un. Con una solida esperienza internazionale in ruoli sia operativi che strategici, una profonda conoscenza delle sfide del settore e una visione strategica, Provost "possiede le qualità necessarie per proseguire e accelerare lo svilupp", si legge in una nota."Sono fiducioso che Francois Provost guiderà il Gruppo con discernimento e determinazione in un contesto che richiede rigore nell'esecuzione, visione strategica e capacità di innovazione - ha detto il- In questo settore in rapida evoluzione, la sua determinazione e il suo senso di responsabilità saranno vere e proprie risorse per guidare i team e sostenere il nostro slancio",Renault pubblicherà idomani, giovedì 31 luglio.