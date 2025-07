SG Company acquista il 51% di Winning per 985 mila euro

SG Company

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un. Il closing dell'operazione avverrà in data 16 settembre 2025.Winning è una società specializzata nell', in ambito B2B e B2C. Fondata nel 1998 a Milano ha da sempre dedicato forte attenzione all'innovazione tecnologica del settore di riferimento ed infatti dispone di una propria piattaforma multicanale integrata per la gestione delle iniziative. La società opera nel mercato italiano ed internazionale, realizzando concorsi, operazioni a premio e iniziative di CashBack destinati a consumatori finali ed inoltre realizza e gestisce programmi di incentivazione per il trade e la forza vendita.Al 31 dicembre 2024, Winning ha registrato i seguenti dati:a 3.445.231 euro;a 722.473 euro (EBITDA Margin pari a circa il 21%); utile a 504.159 euro; PFN (+debt/-cash) a -551.366 euro.Ilpattuito per l'acquisizione del 51% del capitale sociale di Winning si è basato su un valore convenzionale, negoziato tra le parti considerando come base del calcolo l'EBITDA medio normalizzato dell'ultimo triennio (2022, 2023 e 2024); tale valore è risultato essere pari a. Il prezzo sarà versato in tre tranche di pari importo. A seguito di tale operazione il capitale sociale sarà detenuto al 51% da SG Company, al 24,5% da Brenda S.r.l., al 12,25% da Silvia Maria Rosa e al 12,25% da Marco Previati."Winning è una società con più di vent'anni di storia, un notevole heritage nel settore di riferimento e ottimi risultati economici - ha commentato l'- L'acquisizione della maggioranza della società rappresenta per noi, da una parte, un continuum sulla scia della differenziazione delle linee di business rispetto all'organizzazione di eventi, verso la costruzione di verticali in settori caratterizzati da una più alta marginalità e, dall'altra, l'integrazione nel Gruppo di nuove grandi risorse sia in termini di imprenditorialità e professionalità che a livello umano, valore intangibile ma di fondamentale rilievo nella conduzione dei nostri affari".