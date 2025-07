Snam, utile semestrale sale a 750 milioni di euro. Guidance confermata

Snam

(Teleborsa) -, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, ha comunicato che idelsi sono attestati a 1.906 milioni di euro, in aumento di 107 milioni di euro, pari al 5,9%, rispetto allo stesso periodo del 2024, a seguito principalmente della crescita dei ricavi regolati delle infrastrutture gas (+108 milioni di euro; +6,7%).L'si è attestato a 1.492 milioni di euro, in aumento di 75 milioni di euro, pari al 5,3%, rispetto al corrispondente valore del primo semestre 2024. L'aumento è dovuto alla crescita registrata dal business delle infrastrutture gas (+67 milioni di euro; +4,7%) per i maggiori ricavi regolati riconosciuti, nonostante la revisione al ribasso del WACC, in parte assorbiti dall'incremento del costo del lavoro, a fronte dell'ingresso di nuove risorse e del rinnovo del CCNL.Gliammontano a 152 milioni di euro, in aumento di 22 milioni di euro rispetto al medesimo periodo del 2024. I proventi netti da partecipazioni (204 milioni di euro; +47 milioni di euro; pari al 29,9%) riguardano principalmente le quote di competenza dei risultati netti di periodo delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto.L'ammonta a 750 milioni di euro, in aumento di 59 milioni di euro (+8,5%) rispetto all'utile netto adj del primo semestre 2024.Glidel primo semestre 2025 ammontano a 1.122 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto al primo semestre 2024 (1.158 milioni di euro) a fronte del completamento, nei primi mesi del 2025, dei lavori relativi al terminale di rigassificazione di Ravenna.Il positivo(1.118 milioni di euro) ha consentito di finanziare buona parte degli investimenti netti del periodo (-1.575 milioni di euro, incluso l'esborso connesso all'acquisizione di Stogit Adriatica e l'incasso derivante dalla cessione della partecipazione in ADNOC Gas Pipelines).Considerata la performance economico-finanziaria del primo semestre 2025, la società è confidente "di poter raggiungere ed eventualmente superare la guidance per l'anno in corso", si legge nella nota sui conti.