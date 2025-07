Trump annuncia dazi del 25% sull'India più altre penalità

(Teleborsa) -ed annuncia l'imposizione diancora non quantificata, a partire dal 1° agosto 2025, a causa di acquisti di equipaggiamenti militari ed energia dalla Russia.Il Presidente americano, sul suo social Truth ha spiegato chee, pur essedo considerata "Paese amico" degli Stati Uniti, ha imposto "le piùcommerciali non monetarie di qualsiasi Paese".Trump ha accusato l'India di avere di essere "il, insieme alla Cina". Il tycoon ha poi fatto cenno al conflitto in Ucraina, affermando che questi acquisti avvengono "in un momento in cui tutti vogliono che la Russia".I dazi del 25% sull'Idia sono certamente più alti di quelli imposti ad altre economie asiatiche come le Filippine, il Giappone ed il Vietnam, pari al 20%, ma sono a anche superiori a quelli del 15% patteggiati con l’Unione Europea.