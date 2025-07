Unicredit lancia Certificate Protection 100%

Unicredit

(Teleborsa) -lancia il nuovo, caratterizzato da una protezione totale incondizionata del capitale (100 euro per Certificato) e dalla possibilità a scadenza di partecipare alla performance positiva del sottostante in misura più che proporzionale rispetto al suo Valore Iniziale.A scadenza(pari all’Importo di Rimborso Minimo di) maggiorato di un importo corrispondente all'eventuale performance positiva registrata dal sottostante moltiplicata per il fattore di partecipazione. La performance del sottostante è calcolata come rapporto tra il Valore Finale ed il Valore Iniziale del sottostante, a cui viene sottratto il Livello di Strike (100%). L'Importo di Rimborso a scadenza verrà calcolato utilizzando la seguente formula: Base di Calcolo x [Protezione% + Fattore di Partecipazione% x (Valore Finale / Valore Iniziale – Livello di Strike)].Per fare un esempio di, l'Importo di Rimborso a scadenza del Certificate è pari a 100 euro per una variazione negativa del sottostante sino a una variazione zero, per poi incrementarsi a 10,9,15, 11830, 136,60 in base ad una performance positiva del sottostante pari al 5%, 10% e 20%, ipotizzando un Valore Iniziale del Sottostante pari a 14 EUR ed un Fattore di Partecipazione al 183%.Fra i sottostanti presin in considerazione gli indicie le azioni. La data di osservazione finale e scadenza è il 9 dicembre 2032.