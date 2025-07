USA, Trump punisce India per acquisti in Russia: dazi al 25% più "una penalità"

(Teleborsa) - "Ricordate,, nel corso degli anni abbiamo fatto relativamente pochi affari con loro perché i, tra i più alti al mondo, e hanno le barriere commerciali non monetarie più rigide e odiose di qualsiasi altro Paese". Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti,, sul suo profilo Truth."Inoltre, hanno sempre acquistato la stragrande maggioranza del loro equipaggiamento militare dalla Russia e sono il maggiore acquirente di energia della Russia, insieme alla Cina, in un momento in cui tutti vorrebbero che la Russia fermasse le uccisioni in Ucraina - tutto non va bene! - ha aggiunto - L'India pagherà quindiper quanto sopra, a partire dal 1° agosto".In un post precedente, Trump ha sottolineato che "la scadenza del 1° agosto è la. Un gran giorno per l'America".