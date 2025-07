Ascopiave, utile netto semestrale balza a 65,1 milioni

Ascopiave

(Teleborsa) - Nelha registrato performance finanziarie in netta crescita, con undi 77,6 milioni di euro, in aumento del 59% rispetto ai 48,7 milioni dello stesso periodo del 2024. L’è quasi raddoppiato, raggiungendo i 53,2 milioni (+124%), mentre l’si è attestato a, triplicando rispetto ai 18,5 milioni dell’anno precedente. Questo risultato è stato trainato da una significativa plusvalenza di 26,4 milioni generata dalla cessione del 25% die daper 22 milioni versati dalla stessa partecipata. Laha beneficiato anche dellache ha contribuito con +8,8 milioni ai ricavi della distribuzione gas.Ascopiave ha avviato una semplificazione della propria struttura societaria, consolidando lein due poli regionali e accorpando le partecipazioni rinnovabili sotto Asco Power S.p.A. Parallelamente, il gruppo ha completato operazioni di, tra cui l’acquisizione del 100% diS.p.A. dal gruppo A2A, per un controvalore di"Il Gruppo chiude il primo semestre del 2025 con risultati economici molto positivi che confermano le buone performance derivanti dall'efficiente gestione delle attività operative e di investimento, nonché gli ottimi risultati derivanti dalla cessione della partecipazione in EstEnergy – ha commentato il presidente e CEO di Ascopiave,–. Inoltre, l'acquisizione da A2A, con efficacia dal 1° luglio 2025, del 100% delle azioni di AP RETI GAS Nord S.r.l., rappresenta un importante traguardo in vista delle performance prospettiche del secondo semestre dell'anno in corso e del posizionamento negli ATEM nelle province lombarde di riferimento".Nel, la produzione di energia ha subito un calo del 25% rispetto al 2024 a causa della scarsa piovosità, attestandosi a 94,4 GWh. Tuttavia, il gruppo continua a investire, con 6,5 milioni destinati alla manutenzione degli impianti idroelettrici e allo sviluppo fotovoltaico. Ascopiave ha inoltre rafforzato la sua presenza nelaumentando la partecipazione in Herabit S.p.A. al 12,9967%, acquisendo una quota dall’amministrazione provinciale di Treviso per circa 3,4 milioni.Sebbene l’ARERA abbia ridotto il tasso di remunerazione del capitale riconosciuto dal 6,5% al 5,9%, Ascopiave prevede che l’apporto dei nuovi asset rilevati da A2A compensi ampiamente l’impatto negativo. Il gruppo conferma l’obiettivo di distribuirefino a 0,19 euro per azione nel 2028, partendo dai 0,15 euro per il 2024.Laè salita a 589,8 milioni al 30 giugno 2025, da 387,6 milioni a fine 2024, riflettendo le operazioni straordinarie completate nel semestre.