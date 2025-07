Bank of Japan, tassi fermi allo 0,5%. Aumenta stime su inflazione

(Teleborsa) - Laha, con voto unanime, centrando le attese del mercato.Secondo la banca centrale, è, poiché le politiche commerciali e di altro tipo in ciascuna giurisdizione portano a un rallentamento delle economie estere e a un calo degli utili aziendali nazionali e di altri fattori, sebbene si preveda che fattori come le condizioni finanziarie accomodanti forniscano un sostegno. Successivamente, è probabile che il tasso di crescita economica del Giappone aumenti, con le economie estere che tornano su un percorso di crescita moderata.Il tasso di incremento annuo dell'dovrebbe attestarsi tra il 2,5 e il 3,0% per l'anno fiscale 2025, tra l'1,5 e il 2,0% per l'anno fiscale 2026 e intorno al 2% per l'anno fiscale 2027.Confrontando le proiezioni con quelle presentate nel precedente outlook, i tassi di crescita del PIL reale previsti sono pressoché invariati. Il tasso di incremento annuo previsto dell'inflazione (tutti i prodotti, esclusi i prodotti alimentari freschi) per l'anno fiscale 2025 è più elevato, principalmente a causa dell'. I tassi di incremento previsti per questo IPC per gli anni fiscali 2026 e 2027 rimangono pressoché invariati."Vi sono diversi rischi per le prospettive - si legge nel report della Bank of Japan - In particolare, rimanee di altro tipo in ciascuna giurisdizione e come reagiranno l'attività economica estera e i prezzi. È pertanto necessario prestare la dovuta attenzione all'impatto di questi sviluppi sui mercati finanziari e valutari e sull'attività economica e sui prezzi del Giappone".