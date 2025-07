Bilancio consolidato 2024, online lo schema di relazione

(Teleborsa) - Il, lain collaborazione con l’, rende disponibile losulla proposta di delibera consiliare e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2024.La pubblicazione, realizzata nell’ambito dell’area di delega "" dei consiglieriè stata curata da Marco Castellani, Presidente di Ancrel, Tommaso Pazzaglini, componente della commissione e consigliere Ancrel e Anna De Toni, ricercatrice della Fondazione Nazionale Commercialisti Ricerca.A corredo del documento, viene anchequale utile supporto per lo svolgimento degli specifici controlli necessari alla compilazione della relazione. Per la formulazione del giudizio e l’esercizio delle sue funzioni, l’Organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali emanati dal CNDCEC.Il documento, composto da un testo Word con traccia della relazione e da tabelle Excel per l’inserimento dei dati, rappresenta soltanto, che resta il principale responsabile dell’adempimento. Scaricabile dal, ma si pone come valido supporto pratico all’attività di vigilanza dei professionisti fornendo tutti i riferimenti normativi e le avvertenze per un’azione di controllo dei revisori completa ed efficace.