FAE Technology sigla partnership strategica con Socaf

(Teleborsa) -Società Benefit, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, annuncia una, azienda leader in Italia nella vendita di soluzioni e servizi per il miglioramento della qualità ambientale negli ambienti di lavoro.e alla digitalizzazione della linea di, basati su una tecnologia di raffreddamento in grado di ridurre i consumi energetici, abbattere l’impatto ambientale, minimizzare i costi di gestione e migliorare il comfort negli ambienti produttivi.Il progetto ha già visto ladi raffrescatori e, con l’obiettivo condiviso di. Per l’anno in corso, la partnership presenta un, con una previsione di run rate ricorrente su base annua di"La collaborazione con Socaf dimostra come la convergenza di visioni industriali e di tecnologie possa generare risposte sostenibili alle esigenze di efficienza e digitalizzazione degli ambienti produttivi. La soluzione sviluppata è espressione dell’ampiezza del know-how verticale del Gruppo FAE Technology, che presidia e gestisce un ampio perimetro operativo che va dalla progettazione alla produzione hardware, fino allo sviluppo software e all’integrazione di soluzioni cloud based personalizzate", commenta, Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology, aggiungendo "l'unione delle competenze industriali ha permesso di dare vita ad una piattaforma integrata, avanzata e sicura, che valorizza un sistema a basso impatto ambientale e ad alta efficienza come il raffrescamento evaporativo".