Fiera Milano alza la guidance 2025 dopo primo semestre in crescita

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, ha chiuso iconConsolidati pari a 177,9 milioni di euro, in aumento di 33,5 milioni di euro rispetto ai primi sei mesi del 2024. Nel periodo si sono svolte 39 manifestazioni fieristiche (28 in Italia e 11 all'estero, 19 direttamente organizzate e 20 ospitate), 59 eventi congressuali (di cui 25 con annessa area espositiva) per un totale di 903.511 metri quadrati totali occupati.L'consolidato si attesta a 63,1 milioni di euro, in aumento di +8,5 milioni di euro rispetto ai 54,6 milioni registrati nello stesso periodo dell'esercizio precedente. Il Risultato netto ammonta a 23,1 milioni di euro, in aumento di +0,5 milioni di euro a fronte di un Risultato Netto di 22,6 milioni di euro nel primo semestre 2024.L'al 30 giugno 2025, non comprensivo della lease liability IFRS 16, presenta una disponibilità finanziaria netta di 119,1 milioni di euro rispetto a una disponibilità finanziaria netta di 77,8 milioni di euro al 31 dicembre 2024.Il Gruppo ha, prevedendo: ricavi compresi tra 350 e 370 milioni di euro (rispetto al precedente intervallo di 320-340 milioni); un EBITDA compreso tra 115 e 125 milioni di euro (rispetto alla precedente stima di 110–120 milioni). La disponibilità finanziaria netta al 31 dicembre 2025 è confermata in un range compreso tra 100 e 110 milioni di euro, inclusiva degli effetti connessi all'acquisizione di Expotrans per complessivi 14,7 milioni di euro, che riflettono il cash-out per l'acquisto della partecipazione, la valorizzazione della put option e la posizione finanziaria netta della società acquisita."Il primo semestre 2025 segna una: stiamo trasformando una visione strategica in risultati concreti, attraverso un modello di business solido e diversificato - ha commentato l'- La crescita dei ricavi del 23% e un EBITDA che raggiunge i 63 milioni di euro confermano la nostra capacità di generare valore, rafforzare la posizione di Fiera Milano tra i principali hub fieristico-congressuali europei e garantire solidità patrimoniale anche in contesti volatili. La qualità dei risultati emerge chiaramente dalla forte generazione di cassa e dal contributo trasversale di tutte le nostre linee di business"."Nel secondo semestre entreranno in gioco driver di crescita ulteriori, a partire dall'avvio dei lavori per il Milano Ice Park che rafforza il nostro presidio anche nel segmento dei grandi progetti infrastrutturali - ha aggiunto - In parallelo, l'acquisizione del 51% di Expotrans ci consentirà di ampliare l'offerta integrata di servizi e migliorare l'efficienza operativa. Sempre in linea con il Piano Strategico, l'ingresso in EMAC - in partnership con- apre nuove prospettive di sviluppo sul segmento delle auto d'epoca e getta le basi per future sinergie tra i due gruppi fieristici. Alla luce di queste dinamiche, abbiamo rivisto al rialzo la guidance 2025, con ricavi attesi tra i 350 e i 370 milioni di euro e un EBITDA compreso tra 115 e 125 milioni. Una revisione che riflette non solo l'andamento positivo del business, ma anche la nostrae consolidarsi come piattaforma internazionale per la crescita delle imprese".