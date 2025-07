Haiki+, AuCap sottoscritto al 100% con collocamento azioni residue a SG Holding

Haiki+

(Teleborsa) - Il CdA di, holding di partecipazioni attiva nel business dell'ambiente e dell'economia circolare, ha proceduto aldell'aumento di capitale e, segnatamente, di 15.567.690 nuove azioni, per un controvalore complessivo pari a 12.307.815,70 euro, sottoscritte mediante imputazione a capitale di quota parte della riserva in conto futuro aumento di capitale riveniente dal debito convertendo.Ad esito di queste attività, l', per un controvalore complessivo pari a 22.868.103,42 euro. Il capitale sociale risulterà quindi pari a 13.691.177,23 euro, suddiviso in 125.372.991 azioni ordinarie complessive.