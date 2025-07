ING Italia, clienti superano quota 1,3 milioni. Raccolta a +15,4% nel primo semestre

ING

(Teleborsa) -, la sede italiana del Gruppo bancario olandese, ha comunicato che laha superato 1.300.000 (1.305.843), con 97.000 nuovi clienti acquisiti nel primo semestre 2025 (+52% rispetto al primo semestre 2024). Segno positivo anche per i clienti primary, ovvero coloro che usano ING come banca principale (+16,1% a/a), per la(+15,4% a/a) e per gli(+15,5% a/a), grazie alla maggiore erogazione di mutui, prestiti personali e finanziamenti alla clientela corporate. In particolare, l'erogazione di mutui cresce del +45,3% a/a, quella dei prestiti personali del +41,3% a/a.Completa il quadro un- che misura la qualità del portafoglio crediti - pari al 1,91%, in diminuzione rispetto al 2,07% del primo semestre 2024 e tra i più bassi nel settore bancario italiano. Nello stesso periodo ilsi riduce a 0,94% da 1,07%. Più in dettaglio, per quanto riguarda la clientela privata, nel primo semestre del 2025 segnano un +16,7% (a/a) le masse gestite e amministrate, toccando quota 5,24 miliardi di euro, con i flussi netti del gestito che a loro volta registrano un +53,2% (a/a).A sostenere questi risultati anche il rafforzamento della, che si potenzia di ulteriori 51 consulenti a/a, raggiungendo così 233 professionisti, grazie ad un piano di recruiting dedicato. Parallelamente si uniscono ulteriori 41 persone a/a alla rete di agenti in attività finanziaria, che raggiunge quota 313 professionistiNell'area, che si rivolge alle imprese medio-grandi, ING Italia continua a sostenere le imprese, nonostante un contesto globale instabile e fortemente volatile. Ammontano a oltre 740 milioni di euro ierogati nel semestre (+20,2% a/a), con 19 nuovi clienti corporate e istituzionali, che si sono affidati ai professionisti Wholesale Banking di ING Italia, il cui team si è potenziato ulteriormente con l'assunzione di 7 nuovi professionisti nel corso del semestre.ING continua ad essere attiva anche in ambito: sono state 17 le operazioni di finanza sostenibile chiuse nel semestre, di cui 13 nuovi green and sustainable loans e 4 nuovi green & SDG Linked Bonds, per un totale di oltre 2,65 miliardi di euro di volumi di finanza sostenibile mobilitati con il coinvolgimento della branch italiana nel network globale. Si tratta di un importo più che raddoppiato rispetto agli 0,95 miliardi di euro di un anno fa.