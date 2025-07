Mediobanca, Nagel: con condizioni soddisfatte offerta per Banca Generali è legalmente vincolante

Mediobanca

(Teleborsa) - "Per il prossimo esercizio ci aspettiamo". Lo ha detto, CEO di, nella conference call che ha seguito la pubblicazione dei risultati al 30 giugno 2025 "Nel(circa 115 venditori, il 70% a costi variabili) per supportare la crescita dei Total Financial Assets, il continuo miglioramento dell'offerta e ulteriori sinergie tra CIB-WM - ha spiegato - Nel corporate investment banking osserviamo un rallentamento del mercato, che stiamo affrontando con nuove iniziative come un focus sul mid-market internazionale e prodotti per nuovi mercati".Mediobanca si aspetta un rendimento cumulativo negli anni 2025-2028 di circa il 30% (9% nell'anno fiscale 2026, 10% nel 2027 e 11% nel 2028. "Se guardiamo agli ultimi 10 anni, in differenti piani, siamo statidi Mediobanca", ha fatto notare Nagel.A una domanda sulla possibilità di fissare l'assemblea per l'offerta sual 21 agosto, ha risposto: "La. Il primo è la timeline delle autorizzazioni delle varie autorità, con l'ultima che arriverà entro 5 giorni dal 18 agosto. Il secondo elemento è che abbiamo fatto progressi nel capire l'accordo tra noi e Generali, basato sulla review dell'accoro esistente: un punti di inizio fattibile delle negoziazioni è consolidamento di tutti accordi esistenti, dando a tutti un orizzonte temprale più lungo a 10 anni, che è market standard. CI aspettiamo un feedback dalla compagnia assicurativa entro il 6 agosto, così che possiamo convocare l'assemblea del 21, perché servono 15 giorni per la convocazione ai sensi della passivity rule. La, dipenderà dal calendario e da colloqui con Consob, ma può accadere"."La situazione con Banca Generali è interessante e merita approfondimenti legali, in quanto saremo sotto take over e allo stesso tempo offerenti - ha detto Nagel -, non può essere ritirata secondo la volontà dell'offerente. Se l'offerta è sul mercato a settembre, si è conclusa l'offerta di MPS, e poi conclusa l'offerta su Banca Generali, per come comprendiamo noi l'offerta è irrevocabile e se le condizioni sono soddisfatte dovrà essere portata e termine con lo scambio di azioni. Su questo non incide se si tratta di Mediobanca standalone o parte di MPS".