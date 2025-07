Occupati in aumento di 16mila unità: crescono contratti stabili e autonomi

(Teleborsa) -, soprattutto, mentre si riduce il tasso di disoccupazione, compensato dall'aumento degli inattivi. E' quanto emerge dall'ultimosul mercato del lavoro.il numero didi è attestato a 24 milioni 326mila unità e risultarispetto al mese precedente. Aumentano i dipendenti(16 milioni 542mila) e gli(5 milioni 274mila), mentre diminuiscono i dipendenti(2 milioni 510mila). L'aumento coinvolge le donne, mentre gli occupati diminuiscono tra gli uomini e nella classe d'età dei 35-49enni.Su base mensile, il tasso di occupazione è stabile al 62,9%, quello di disoccupazione diminuisce al 6,3% e il tasso di inattività cresce al 32,8%.La(-4,2%, pari a -71mila unità) riguarda entrambe le componenti di genere ed è diffusa in tutte le classi d’età. Il(-0,3 punti), quello(-1,4 punti).Latra i 15 e i 64 anni (+0,6%, pari a +69mila unità) interessadi età, mentre tra le donne e chi ha almeno 50 anni il numero di inattivi è in diminuzione. Il tasso di inattività sale al 32,8% (+0,2 punti).cresce anche, per effetto dell’aumento dei dipendenti permanenti (+472mila) e degli autonomi (+190mila) e del calo dei dipendenti a termine (-299mila); l’aumento riguarda gli uomini, le donne e chi ha almeno 50 anni, a fronte di una diminuzione nelle altre classi d’età. Rispetto a giugno 2024, cala sia il numero di persone in cerca di lavoro (-5,5%, pari a -94mila unità) sia quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1,2%, pari a -142mila)L’incremento del numero di occupati si osserva anche confrontando ilrispetto al primo trimestre 2025). Rispetto al trimestre precedente, crescono anche le persone in cerca di lavoro (+1,2%, pari a +20mila unità) e diminuiscono gli inattivi di 15-64 anni (-0,7%, pari a -81mila unità).