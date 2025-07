Rai Way, utile semestre a 47,3 milioni. Alzati target. Prosegue analisi consolidamento

Rai Way

(Teleborsa) - Nel periodo gennaio-giugno 2025,ha registrato ricavi in crescita del 2% a 140,3 milioni, in accelerazione rispetto al primo trimestre anche grazie ai primi contributi legati all’estensione della rete radiofonica DAB per il cliente RAI.In miglioramento più che proporzionale anche l’(+3,0% a € 96,3 milioni), che – pur penalizzato dal previsto incremento del costo dell’energia e degli oneri di start up delle iniziative di diversificazione – ha beneficiato della crescita del business tradizionale e di taluni benefici non-core, tra cui i proventi derivanti dalla cessione di un asset immobiliare.Sull’, in leggero incremento a 47,3 milioni, hanno invece impattato i crescenti ammortamenti legati agli investimenti in nuovi asset e gli oneri non ricorrenti.si è attestato a 177,8 milioni, rimanendo inferiore all’ Adjusted EBITDA degli ultimi 12 mesi, pur a fronte della distribuzione di dividendi per € 89,2 milioni.Alla luce dei risultati consuntivati,relativa all’esercizio in corso, ora atteso in aumento rispetto al 2024 per riflettere tariffe energetiche più favorevoli e maggiori benefici non-core rispetto alle aspettative iniziali.Sotto il profilo operativo, spiega la società nella nota dei conti, il semestre ha registrato la contrattualizzazione e l’avvio del progetto commissionato da RAI relativamente all’estensione della rete DAB, oltre al trasferimento della sede aziendale nel nuovo headquarter romano e alle azioni di gestione dinamica della presenza di Rai Way sul territorio, inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria di siti di trasmissione e la valorizzazione di aree in disuso.Sul fronte diversificazione, lo sforzo commerciale sulla CDN si è concretizzato nella sottoscrizione di accordi quadro con alcuni dei principali fornitori di contenuti con offerta di live streaming attivi in Italia, mentre l’affinamento dell’approccio commerciale sui data center edge ha portato all’estensione dell’offerta infrastrutturale con nuovi servizi IaaS, come private cloud e private storage, allo scopo di disintermediare la catena del valore e accedere ad una più ampia base di potenziali clienti. Con riferimento al progetto dell’hyperscale data center nell’area di Roma, è proseguito positivamente l’iter autorizzativo, che si prevede possa concludersi a breve., ha così commentato: "Il primo semestre dell’esercizio 2025 ha confermato i ben noti trend di crescita dei ricavi, controllo dei costi e generazione di cassa che caratterizzano Rai Way.. Sotto il profilo operativo, i primi accordi commerciali per la CDN confermano la bontà della nostra soluzione, mentre in un mercato in crescita ed ampiamente sotto-servito come quello dei data center regionali stiamo sviluppando l’offerta al fine di migliorare il go-to-market. Infine, con riferimento al, abbiamo ad oggi lavorato principalmente sugli aspetti industriali eanche su altri elementi rilevanti".