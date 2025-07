Roma Capitale, Ventura (VDP): verso una governance moderna e all’altezza delle grandi città del mondo

(Teleborsa) - "Il via libera allo schema diperè una buona notizia, non solo per la politica ma per tutti coloro che vivono e lavorano nella città. Parliamo di un passaggio fondamentale che, se approvato in via definitiva, potrà finalmente dotare Roma di un assetto istituzionale adeguato al suo ruolo di Capitale di una grande potenza europea". Lo ha dichiarato, amministratore unico della società di ingegneria"Lapunta a garantire poteri e risorse proprie alla città, allineandola agli standard delle altre– ha sottolineato Ventura –. Roma potrà così disporre di una governance più solida, capace di ridurre i tempi burocratici, rafforzare la manutenzione delle infrastrutture, valorizzare il patrimonio culturale e ambientale e dare nuovo slancio a settori strategici come l’urbanistica, il commercio, il turismo e il trasporto pubblico locale"."Come progettista e Amministratore Unico di VDP Srl guardo con fiducia a questo nuovo scenario – ha aggiunto –. L’efficacia dell’azione amministrativa è un fattore decisivo per chi investe, progetta e lavora in questa città. Ogni giorno ci confrontiamo con: uno dei nodi da sciogliere per far crescere Roma è proprio quello dellae della"."La, se sostenuta con coerenza e spirito di collaborazione tra le istituzioni, potrà offrire finalmente alla Capitale una cornice normativa più chiara, stabile ed efficace. Ora la sfida passa al Parlamento. Auspichiamo unperché Roma ha bisogno di strumenti adeguati per affrontare le sfide del presente e del futuro. Da romano e da progettista impegnato ogni giorno sul campo credo che questo passaggio possa rappresentare l’inizio di una nuova fase per la città: più dinamica, più efficiente, più competitiva", ha concluso l'amministratore unico di VDP.